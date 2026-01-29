ВСУ поразили РЛС россиян за 100 млн долларов и ряд пунктов управления дронами

Силы обороны Украины поразили российскую радиолокационную станцию 1Л119 "Небо-СВУ" стоимостью около 100 млн долларов и ряд пунктов управления дронами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генштаба ВСУ.

Кроме того, с целью подрыва наступательного потенциала оккупантов, поражен склад боеприпасов в районе временно оккупированной Васильевки (Запорожская область).

Также поражен ряд вражеских пунктов управления дронами. В частности, в районах временно оккупированных населенных пунктов Сладкое, Ровнополье и Новогригорьевка (Запорожская обл.), а также еще один - в районе Подстепного (ВОТ Херсонской обл.)

Как отметили в Генштабе, ориентировочная стоимость такой станции составляет около 100 млн долларов.

"Благодаря слаженным действиям Сил обороны Украины, в рамках снижения возможностей ПВО противника, в районе временно оккупированной Лимаровки в Луганской области поражена радиолокационная станция 1Л119 "Небо-СВУ", - говорится в сообщении.

Удары по объектам РФ

Напомним, в ночь на 26 января Силы обороны Украины нанесли удар по инфраструктуре нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на-Кубани (Краснодарский край, РФ). Кроме того, был поражен ряд других объектов противника.

23 января украинские дроны поразили нефтебазу Пензенской области, РЛС и другие важные объекты россиян, в том числе и на оккупированных территориях.

Перед этим Силы обороны Украины поразили ряд важных объектов врага. Среди атакованных целей - нефтяной терминал, склад беспилотников и средства ПВО.

Также ранее в Генштабе подтвердили, что украинские воины в ночь на 19 января ударили по складу беспилотных летательных аппаратов подразделения 144 мотострелковой дивизии.

А 17 января Силы обороны поразили средства противовоздушной обороны российских войск на временно оккупированной территории Крыма, а также склад дронов противника в Донецкой области.

Также 13 января Силы обороны Украины осуществили ракетный удар по предприятию "Атлант Аэро" в Таганроге Ростовской области России, применив ракеты украинского производства.