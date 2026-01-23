ВСУ поразили нефтебазу, РЛС и еще ряд важных объектов россиян, - Генштаб

Силы обороны Украины в пятницу, 23 января, поразили нефтебазу Пензенской области, РЛС и другие важные объекты россиян, в том числе и на оккупированных территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

Кроме того, на территориях временно оккупированной Донецкой области и Белгородской области РФ, поражены сосредоточения живой силы противника. Потери уточняются.

Также, подтверждено поражение радиолокационной станции "Подлет" на временно оккупированной территории Крыма, в районе населенного пункта Фрунзе.

На объекте зафиксирован пожар. Масштабы ущерба уточняются. Нефтебаза задействована в обеспечении российской оккупационной армии.

"В рамках планомерного и системного снижения наступательных возможностей и военно-экономического потенциала врага поражена нефтебаза "Пензанефтепродукт" в Пензенской области РФ", - говорится в сообщении.

Удары Украины по российским объектам

Напомним, вчера, 22 января, Силы обороны Украины поразили ряд важных объектов врага. Среди атакованных целей - нефтяной терминал, склад беспилотников и средства ПВО.

Также ранее в Генштабе подтвердили, что украинские воины в ночь на 19 января ударили по складу беспилотных летательных аппаратов подразделения 144 мотострелковой дивизии.

17 января Силы обороны поразили средства противовоздушной обороны российских войск на временно оккупированной территории Крыма, а также склад дронов противника в Донецкой области.

Также 13 января Силы обороны Украины осуществили ракетный удар по предприятию "Атлант Аэро" в Таганроге Ростовской области России, применив ракеты украинского производства.

Предприятие обеспечивает полный производственный цикл - от проектирования до изготовления и испытаний ударно-разведывательных беспилотников типа "Молния". Кроме этого, там изготавливают комплектующие для дронов "Орион", которые используются российскими оккупационными войсками.

Также сообщалось, что 11 января Силы обороны нанесли точечные удары по объектам, задействованным в обеспечении армии РФ энергоресурсами, логистикой и системами противовоздушной обороны.

В частности, были поражены три буровые платформы "Лукойла" в Каспийском море, пусковая установка ЗРК "Бук-М3" на временно оккупированной территории Луганской области, а также склад материально-технического обеспечения 49-й армии РФ в Херсонской области.