ua en ru
Пт, 23 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

ВСУ поразили нефтебазу, РЛС и еще ряд важных объектов россиян, - Генштаб

Пятница 23 января 2026 15:47
UA EN RU
ВСУ поразили нефтебазу, РЛС и еще ряд важных объектов россиян, - Генштаб Иллюстративное фото: ВСУ поразили нефтебазу, РЛС и еще ряд важных объектов россиян (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Силы обороны Украины в пятницу, 23 января, поразили нефтебазу Пензенской области, РЛС и другие важные объекты россиян, в том числе и на оккупированных территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

"В рамках планомерного и системного снижения наступательных возможностей и военно-экономического потенциала врага поражена нефтебаза "Пензанефтепродукт" в Пензенской области РФ", - говорится в сообщении.

На объекте зафиксирован пожар. Масштабы ущерба уточняются. Нефтебаза задействована в обеспечении российской оккупационной армии.

Также, подтверждено поражение радиолокационной станции "Подлет" на временно оккупированной территории Крыма, в районе населенного пункта Фрунзе.

Кроме того, на территориях временно оккупированной Донецкой области и Белгородской области РФ, поражены сосредоточения живой силы противника. Потери уточняются.

Удары Украины по российским объектам

Напомним, вчера, 22 января, Силы обороны Украины поразили ряд важных объектов врага. Среди атакованных целей - нефтяной терминал, склад беспилотников и средства ПВО.

Также ранее в Генштабе подтвердили, что украинские воины в ночь на 19 января ударили по складу беспилотных летательных аппаратов подразделения 144 мотострелковой дивизии.

17 января Силы обороны поразили средства противовоздушной обороны российских войск на временно оккупированной территории Крыма, а также склад дронов противника в Донецкой области.

Также 13 января Силы обороны Украины осуществили ракетный удар по предприятию "Атлант Аэро" в Таганроге Ростовской области России, применив ракеты украинского производства.

Предприятие обеспечивает полный производственный цикл - от проектирования до изготовления и испытаний ударно-разведывательных беспилотников типа "Молния". Кроме этого, там изготавливают комплектующие для дронов "Орион", которые используются российскими оккупационными войсками.

Также сообщалось, что 11 января Силы обороны нанесли точечные удары по объектам, задействованным в обеспечении армии РФ энергоресурсами, логистикой и системами противовоздушной обороны.

В частности, были поражены три буровые платформы "Лукойла" в Каспийском море, пусковая установка ЗРК "Бук-М3" на временно оккупированной территории Луганской области, а также склад материально-технического обеспечения 49-й армии РФ в Херсонской области.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Генштаб ВСУ Война в Украине
Новости
Переговоры в Абу-Даби: все о первой трехсторонней встрече Украины, США и РФ
Переговоры в Абу-Даби: все о первой трехсторонней встрече Украины, США и РФ
Аналитика
Кредит МВФ под угрозой? Украина хочет изменить условия программы из-за ФОПов
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кредит МВФ под угрозой? Украина хочет изменить условия программы из-за ФОПов