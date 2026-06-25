У ЗСУ створюють нові бригади на тлі загрози наступу з Білорусі, - Сирський

За його словами, не досягнувши успіху на основних напрямках, росіяни вирішили розширити ареал своїх активних дій на півночі України.

Це, згідно з планами окупантів, має призвести до збільшення довжини лінії активного фронту на 160 кілометрів.

Сирський зазначив, що наразі ворог переважає у кількості військових та озброєння. І для того щоб гарантовано відбити цей можливий наступ і захистити цю територію, Україні необхідно сформувати нові бригади.

"Ворог, до речі, скорегував свої плани й збирається цього року ще створити нові дивізії та п’ять бригад. Ми вимушені реагувати на такі дії. На війні ініціативу або перехоплюєш, або віддаєш. Третього не дано", - додав головком.

На питання, для чого створювати нові бригади й не поповнювати вже наявні, Сирський відповів: "Якщо збільшити чисельність бригади, від цього не збільшиться протяжність лінії фронту, на якій вона може застосовуватися".

Він додав, що бригаду "не вийде розтягнути". Водночас збільшення чисельності бригади збільшує її життєвий цикл як бойової одиниці, тобто вона довше може виконувати завдання на визначеній ділянці, а не на більшій території.

Головком ЗСУ наголосив, що зараз інша специфіка лінії фронту: вона суттєво збільшилась у глибину.

"Тож, коли фронт росте вшир і вглиб, арифметика невблаганна: потрібні нові військові частини", - пояснив Сирський.