У ЗСУ створюють нові бригади на тлі загрози наступу з Білорусі, - Сирський

На тлі загрози з Білорусі у ЗСУ виникла необхідність створювати нові бригади для того, щоб гарантовано відбити можливий наступ.
Як повідомляє РБК-Україна, про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів у коментарі LIGA.net.
За його словами, не досягнувши успіху на основних напрямках, росіяни вирішили розширити ареал своїх активних дій на півночі України.
Це, згідно з планами окупантів, має призвести до збільшення довжини лінії активного фронту на 160 кілометрів.
Сирський зазначив, що наразі ворог переважає у кількості військових та озброєння. І для того щоб гарантовано відбити цей можливий наступ і захистити цю територію, Україні необхідно сформувати нові бригади.
"Ворог, до речі, скорегував свої плани й збирається цього року ще створити нові дивізії та п’ять бригад. Ми вимушені реагувати на такі дії. На війні ініціативу або перехоплюєш, або віддаєш. Третього не дано", - додав головком.
На питання, для чого створювати нові бригади й не поповнювати вже наявні, Сирський відповів: "Якщо збільшити чисельність бригади, від цього не збільшиться протяжність лінії фронту, на якій вона може застосовуватися".
Він додав, що бригаду "не вийде розтягнути". Водночас збільшення чисельності бригади збільшує її життєвий цикл як бойової одиниці, тобто вона довше може виконувати завдання на визначеній ділянці, а не на більшій території.
Головком ЗСУ наголосив, що зараз інша специфіка лінії фронту: вона суттєво збільшилась у глибину.
"Тож, коли фронт росте вшир і вглиб, арифметика невблаганна: потрібні нові військові частини", - пояснив Сирський.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що Росія розглядає кілька сценаріїв розширення війни - зокрема із залученням Білорусі.
Білоруська опозиція також передала Україні доповідь про процеси, які можуть свідчити про зміну ролі Мінська у війні.
Окрім того, у червні в Білорусі на території Гродненської області проводять мобілізаційні навчання. Військкомати перевіряють дані призовників.
Наразі ознак підготовки до наземного вторгнення білоруських військ в Україну немає.
Проте головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наказав посилити захист кордону на північному напрямку.
Тим часом Wall Street Journal пише, що глава Кремля Володимир Путін шантажує президента Білорусі Олександра Лукашенка з метою відкриття "другого фронту".
Минулого тижня президент України Володимир Зеленський вимагав від білоруської влади прибрати щонайменше чотири ретранслятори у Брестській та Гомельській областях.
За його даними, їх використовували для коригування російських ударів по українських містах. Зеленський висунув Лукашенку жорсткий ультиматум.
Вчора український президент повідомив, що з 22 червня ретранслятори на території Білорусі припинили роботу. Наразі невідомо - обладнання демонтували чи просто вимкнули.