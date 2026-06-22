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Білоруська опозиція попередила Україну: є 8 ознак втягування Лукашенка у війну

17:35 22.06.2026 Пн
3 хв
Які зміни в армії та економіці Білорусі викликали занепокоєння?
aimg Марія Науменко
Білоруська опозиція попередила Україну: є 8 ознак втягування Лукашенка у війну Фото: білоруські військовослужбовці під час навчань (Getty Images)
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Білоруська опозиція передала Україні доповідь про процеси, які можуть свідчити про зміну ролі Мінська у війні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Об'єднаний перехідний кабінет Білорусі.

Документ до міністра закордонних справ України Андрія Сибіги направив заступник голови Об'єднаного перехідного кабінету та керівник Народного антикризового управління Павло Латушко.

У 30-сторінковій доповіді наведено вісім факторів, які, на думку авторів, можуть свідчити про посилення підготовки Білорусі до можливого військового конфлікту.

1. Зміни у військовому законодавстві

У доповіді зазначається, що після змін до Конституції Білорусь втратила статус нейтральної та без'ядерної держави. Водночас ухвалена у 2024 році військова доктрина дозволяє завдавати превентивних ударів у разі "безпосередньої загрози" та використовувати армію за межами країни.

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2. Нарощування військового потенціалу

За даними авторів, з 2022 року кількість контрактників зросла приблизно у півтора раза, мобілізаційний резерв оцінюється у 289 тисяч осіб, а на кордоні з Україною формується Південне оперативне командування.

3. Переведення економіки на військові рейки

У документі стверджується, що за останні чотири роки оборонні витрати Білорусі зросли вп'ятеро. Також зазначається про тісну інтеграцію білоруського військово-промислового комплексу з російським та надходження на озброєння тисяч одиниць нової техніки.

"Лише за 2024 рік на озброєння прийнято понад 4 тисячі нових одиниць військової техніки", - йдеться у повідомленні.

4. Посилення військової співпраці з Росією

Серед ознак називають розміщення в Білорусі російської тактичної ядерної зброї та комплексу "Орешник", а також підготовку білоруських військових інструкторами ПВК "Вагнера".

5. Мілітаризація суспільства

Автори звертають увагу на будівництво оборонних споруд уздовж кордонів з Україною, Польщею та Литвою, модернізацію інфраструктури під потреби армії та розширення військової підготовки молоді.

Зокрема, у школах запроваджено обов'язкову військову підготовку, а дітей залучають до військово-патріотичних таборів.

6. Підготовка цивільного сектору до воєнного часу

У документі згадуються нові інструкції для медичної системи щодо роботи в умовах війни, перевірка близько 5 тисяч бомбосховищ у Мінську та регулярне тестування систем оповіщення.

Також повідомляється про закупівлю бронежилетів для підрозділів ополчення.

7. Накопичення стратегічних ресурсів

За даними авторів, у Білорусі збільшили обов'язкові резерви нафтопродуктів (до 30 днів зберігання), розширили перелік цивільної техніки, яка може бути мобілізована, а також дозволили формування військових автоколон із транспорту підприємств.

8. Безперервні військові навчання

У доповіді зазначається, що у 2026 році Білорусь продовжує практику масштабних військових маневрів. На думку авторів, вони можуть використовуватися для перевірки мобілізаційних механізмів та підтримання високого рівня готовності силових структур.

У Народному антикризовому управлінні наголосили, що переданий Україні звіт містить не лише перелік зафіксованих тенденцій, а й рекомендації щодо запобігання можливому загостренню ситуації та стримування подальшої мілітаризації Білорусі.

На тлі побоювань щодо подальшого втягування Білорусі у війну Україна зміцнює північний кордон.

Як повідомляло The Guardian, українські військові фіксують зростання активності російських розвідувальних дронів, які діють з території Білорусі, а також появу нових об'єктів інфраструктури поблизу кордону.

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