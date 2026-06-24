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Білорусь вимкнула ретранслятори для "Шахедів", - Зеленський

19:16 24.06.2026 Ср
2 хв
Президент розповів про доповідь розвідки та Сирського щодо ретрансляторів
aimg Іван Носальський
Білорусь вимкнула ретранслятори для "Шахедів", - Зеленський Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

З початку цього тижня на території Білорусі перестали працювати ретранслятори, які Росія використала для ударів "Шахедами" по Україні.

Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив, відповідаючи на запитання журналістів.

"Отже, за наявною інформацією, яку мені доповідав головком (Олександр Сирський - ред.), а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі", - розповів голова держави.

Президент додав, що не знає, чи демонтували такі ретранслятори. Але Україна "над цим працює", а він сам уважно стежить за ситуацією та отримує щоденні доповіді.

"Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють", - наголосив Зеленський.

Білорусь вимкнула ретранслятори для &quot;Шахедів&quot;, - ЗеленськийФото: Зеленський зробив заяву про ретранслятори для "Шахедів" на території Білорусі (РБК-Україна)

Ультиматум Зеленського

Нагадаємо, 19 червня президент України Володимир Зеленський вимагав від самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, щоб з території Білорусі прибрали ретранслятори, за допомогою яких Росія наводить "Шахеди" на об'єкти цивільної інфраструктури України.

Голова української держави наголошував, що його вимогу можна здійснити за тиждень. Також він пригрозив, що в іншому випадку Україна прибере ретранслятори сама.

Сьогодні, 24 червня, білоруські ЗМІ звернули увагу, що Росія перестала запускати свої ударні безпілотники вздовж білорусько-українського кордону. Такі спостереження у коментарі РБК-Україна підтвердив речник ДПСУ Андрій Демченко.

Жодних офіційних заяв з боку білоруських чиновників поки що не було.

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