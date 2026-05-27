В ISW оцінили ризики наступу на Україну з території Білорусі

Наразі немає ознак, що білоруські війська можуть розпочати наземне вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

"Росії також бракує резервів, необхідних для підтримки білоруських військ у разі наземного вторгнення в Україну", - підкреслюють аналітики.

Фахівці ISW не спостерігали та не підтверджували жодного нарощування збройних сил Білорусі на білорусько-українському кордоні, яке було б достатнім для наземного вторгнення.

Аналітики зазначають, що Білорусь навряд чи розпочне наземне вторгнення в Україну.

Загроза з боку Білорусі

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив про спроби Росії втягнути Білорусь у війну, розбудову доріг до нашого кордону та облаштування там позицій артилерії.

Згодом глава держави повідомив, що Кремль готує 5 сценаріїв дій.

У відповідь на загрози розпочалися масштабні контррозвідувальні заходи у п'яти областях (Чернігівській, Київській, Житомирській, Волинській та Рівненській) для захисту від ДРГ, що передбачає посилені перевірки людей, авто та документів. Паралельно мінується прикордоння та будуються фортифікації.

Також, за словами президента, через безпекові ризики та звернення прикордонних громад влада разом із Міноборони та урядом опрацьовує рішення щодо додаткового зміцнення системи ППО на Чернігівсько-Київському напрямку.

Зеленський також наголошував, що керівництво Білорусі має усвідомлювати наслідки будь-яких агресивних дій проти України.

Окрім того, у Білорусі заявили про нібито регулярні перетини кордону "українськими бойовими дронами".

Державний секретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович заявив, що спроби перетину кордону Білорусі українськими безпілотниками нібито фіксуються "практично щодня".

За його словами, лише за останній тиждень білоруська сторона нарахувала 116 таких випадків, а сили ППО нібито 59 разів застосовували чергові засоби реагування.

У Мінську також заявили, що частина дронів нібито намагалася атакувати прикордонну інфраструктуру Білорусі.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що Білорусь "бреше про українські дрони" та намагається влаштовувати провокації в інтересах Росії.

А речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в коментарі РБК-Україна назвав заяви білоруської сторони "черговою спробою звинуватити в чомусь Україну і перекинути на нас відповідальність".