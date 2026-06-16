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Сирський наказав посилити північний кордон: з’явилися деталі

11:05 16.06.2026 Вт
2 хв
Головнокомандувач ЗСУ назвав головний пріоритет для північного кордону України
aimg Олена Чупровська
Сирський наказав посилити північний кордон: з’явилися деталі Фото: Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський (Getty Images)
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Україна посилює захист кордону на північному напрямку.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

Сирський провів нараду щодо резервів і ухвалив рішення про посилення оборони на північному кордоні. За підсумками наради головну ставку зроблено на безпілотники.

Нові підрозділи на північ

Для захисту північного кордону ухвалено рішення сформувати нові підрозділи безпілотних систем. Їх оснастять необхідним озброєнням і технікою.

Водночас підрозділи, які вже діють на цьому напрямку, продовжать нарощувати свої можливості.

Сирський заслухав доповіді про відновлення боєздатності частин після бойових завдань і забезпечення їх новою зброєю та технікою.

"Забезпечення підрозділів усім необхідним залишається одним із наших ключових пріоритетів", - наголосив він.

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Окрему увагу на нараді приділили розвитку сержантського корпусу.

"Саме сержанти є основою боєздатності підрозділів та важливою ланкою між командиром і військовослужбовцем", - зазначив Сирський.

За його словами, майбутні командири мають виходити передусім із числа тих воїнів, які довели ефективність у бою, мають лідерські якості та авторитет серед побратимів.

Крім того, ухвалено рішення суттєво розширити в їхньому складі безпілотний компонент.

"Це дозволить суттєво підвищити спроможності підрозділів у веденні розвідки, ураженні противника та захисті визначених районів відповідальності", - йдеться в повідомленні.

Тим часом на кордоні з Росією фіксують зниження активності диверсійно-розвідувальних груп. За даними ДПСУ, ворог зараз зосередився на іншому завданні - створенні буферної зони силами піхоти, а не диверсіях.

Як повідомляло РБК-Україна, ДПСУ не виключає провокацій з боку Білорусі у напрямку Києва та західних областей. Речник служби Андрій Демченко нагадав, що подібні сценарії вже реалізовувалися у 2022 році.

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Білорусь Війна в Україні Олександр Сирський
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