Лукашенко має тиждень: Зеленський висунув жорсткий ультиматум Білорусі
У білоруського диктатора Олександра Лукашенко є тиждень, щоб прибрати техніку з прикордонних з Україною областей.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив український президент Володимир Зеленський під час спілкування з медіа.
Президент України прокоментував вибачення Лукашенка і зауважив, що "ніхто не ображається просто на слова".
"Слова особисті. Якщо образа моєї країни, будемо ображатися і не забудемо. А якщо це особисті якісь речі... вибачився і слава Богу, скажімо так", - сказав глава держави.
Водночас Зеленський нагадав, що, коли почалась повномасштабна війна, велика кількість ракет летіла з Білорусі. Він додав, що тоді Лукашенко дзвонив із вибаченнями і казав, що не контролював це.
"Зараз Росія буде продовжувати його підштовхувати в цю війну. Зараз він розуміє, що Україна буде відповідати. Не треба зайві слова", - зауважив глава держави.
Фото: Зеленський зробив заяву щодо техніки в Білорусі (інфографіка РБК-Україна)
Він наголосив, що на вишках у Білорусі є ретранслятори, на білоруській території вздовж двох областей, прикордонних з Україною, знаходиться техніка, яка коригує вогонь по українському населенню.
"Для чого слова, що він не хоче бути війні? Хай зніме цю техніку. Хай вимкне цю техніку. Я думаю, що йому тижня буде достатньо цього зробити. Тому що зараз кожного дня через це гинуть наші цивільні люди, поранені діти. Якщо він це не зробить, зробимо ми", - підкреслив Зеленський.
Президент також висловився і про нафтопереробну промисловість. Він наголосив, що Україна робить все, щоб РФ не мала можливості продавати нафту і давати пальне своїй армії.
"Він сьогодні головний постачальник чи один з головних постачальників для російської армії. Саме Лукашенко, саме Білорусь. Можна це зупинити? Я впевнений, що це в його силах. І це саме він контролює", - заявив глава держави.
Раніше Володимир Зеленський повідомляв, що Кремль опрацьовує кілька варіантів подальшої ескалації війни, серед яких розглядається і можливе використання території Білорусі.
У ДПСУ зазначили, що весь 1085-кілометровий українсько-білоруський кордон перебуває під постійним контролем, а роботи з його укріплення тривають.
Водночас Білорусь неодноразово брала участь у спільних з Росією навчаннях із відпрацюванням застосування ядерної зброї. Крім того, Мінськ регулярно заявляє про нібито порушення повітряного простору країни українськими дронами.
Разом із тим експерти Інституту вивчення війни (ISW) не фіксують ознак підготовки нового наземного наступу на Україну з території Білорусі. Проте Росія може й надалі використовувати білоруський напрямок для завдання ударів по західних областях України.