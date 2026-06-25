В ВСУ создают новые бригады на фоне угрозы наступления из Беларуси, - Сырский

По его словам, не добившись успеха на основных направлениях, россияне решили расширить ареал своих активных действий на севере Украины.

Это, согласно планам окупантов, должно привести к увеличению длины линии активного фронта на 160 километров.

Сырский отметил, что враг преобладает в количестве военных и вооружения. И для того, чтобы гарантированно отразить это возможное наступление и защитить эту территорию, Украине необходимо сформировать новые бригады.

"Враг, кстати, скорректировал свои планы и собирается в этом году еще создать новые дивизии и пять бригад. Мы вынуждены реагировать на такие действия. На войне инициативу либо перехватываешь, либо отдаешь. Третьего не дано", - добавил главком.

На вопрос, для чего создавать новые бригады и не пополнять имеющиеся, Сырский ответил: "Если увеличить численность бригады, от этого не увеличится протяженность линии фронта, на которой она может применяться".

Он добавил, что бригаду "не получится растянуть". В то же время, увеличение численности бригады увеличивает ее жизненный цикл как боевой единицы, то есть она дольше может выполнять задачи на определенном участке, а не на большей территории.

Главком ВСУ отметил, что сейчас другая специфика линии фронта: она существенно увеличилась в глубину.

"Итак, когда фронт растет вширь и вглубь, арифметика неумолима: нужны новые воинские части", - объяснил Сырский.