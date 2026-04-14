ЗСУ "осліпили" ППО ворога: у Криму та Бєлгородській області уражено три РЛС

Сили оборони уразили радіолокаційні станції ворога у тимчасово окупованому Криму та Бєлгородській області. Крім того, на Луганщині уражено ЗРК "Тор-М1".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генштабу ЗСУ.

"У рамках зниження можливостей протиповітряної оборони російського агресора підрозділи Сил оборони України продовжують завдавати вогневого ураження по засобах ППО противника", - сказано в заяві.

Зокрема, уражено радіолокаційну станцію "Небо-У" (Феодосія, ТОТ Криму).

Крім того, 13 квітня уражено РЛС системи контролю повітряного простору в районі Ніколаєвки і РЛС "Каста-2Е" поблизу населеного пункту Лубяноє-Пєрвоє. Обидва об'єкти розташовані на території Бєлгородської області РФ.

Також підтверджено ураження 13 квітня ЗРК "Тор-М1" в районі населеного пункту Лозове (ТОТ Луганської області).

"Ступінь пошкоджень уточнюється. Сили оборони України продовжать вживати заходів для припинення збройної агресії РФ проти України", - наголосив Генштаб ЗСУ.

Інші успішні удари Сил оборони

Нагадаємо, оператори СБС разом із СБУ вдарили по Алчевському металургійному комбінату, через що там зупинилося виробництво. Крім того, наприкінці березня українські військові на Донецькому напрямку зірвали запуск безпілотників "Гербера" та знищили ЗРК "Тор".