Дістали за 1000 кілометрів: ЗСУ уразили бурові установки РФ у Каспійському морі

Українські Сили оборони уразили дві російські бурові платформи у Каспійському морі, що забезпечували паливом окупаційні війська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ .

Деталі операції в Каспійському морі

Як повідомили військові, в ніч на 10 квітня підрозділи Сил оборони України атакували об'єкти на шельфі Каспійського моря.

Операція була проведена в рамках стратегії щодо зниження воєнно-економічного потенціалу Російської Федерації.

За попередніми даними, під удар потрапили льодостійкі стаціонарні платформи (ЛСП-2) на родовищі імені В. Грайфера та (ЛСП-1) на родовищі імені Юрія Корчагіна.

Ці об'єкти розташовані на півночі Каспійського моря, на відстані майже 1000 кілометрів від лінії фронту. Платформи є важливою ланкою у забезпеченні пально-мастильними матеріалами армії агресора.

У військовому командуванні наголосили, що подібні удари будуть продовжуватися і надалі.

"Сили оборони України продовжать уражати важливі об'єкти окупантів до повного припинення збройної агресії РФ проти України", - заявили у Генштабі.