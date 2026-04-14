ВСУ "ослепили" ПВО врага: в Крыму и Белгородской области поражены три РЛС

Силы обороны поразили радиолокационные станции врага во временно оккупированном Крыму и Белгородской области. Кроме того, на Луганщине поражен ЗРК "Тор-М1".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генштаба ВСУ.

"В рамках снижения возможностей противовоздушной обороны российского агрессора подразделения Сил обороны Украины продолжают наносить огневое поражение по средствам ПВО противника", - сказано в заявлении.

В частности, поражена радиолокационная станция "Небо-У" (Феодосия, ВОТ Крыма).

Кроме того, 13 апреля поражены РЛС системы контроля воздушного пространства в районе Николаевки и РЛС "Каста-2Е" вблизи населенного пункта Лубяное-Первое. Оба объекта расположены на территории Белгородской области РФ.

Также подтверждено поражение 13 апреля ЗРК "Тор-М1" в районе населенного пункта Лозовое (ВОТ Луганской области).

"Степень повреждений уточняется. Силы обороны Украины продолжат принимать меры для прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины", - подчеркнул Генштаб ВСУ.

Другие успешные удары Сил обороны

Напомним, операторы СБС вместе с СБУ ударили по Алчевскому металлургическому комбинату, из-за чего там остановилось производство. Кроме того, в конце марта украинские военные на Донецком направлении сорвали запуск беспилотников "Гербера" и уничтожили ЗРК "Тор".