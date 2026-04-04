Дрони СБУ зупинили виробництво на Алчевському меткомбінаті (відео)

12:38 04.04.2026 Сб
2 хв
Це один із ключових промислових об’єктів окупантів
aimg Тетяна Степанова
Фото: дрони СБУ зупинили виробництво на Алчевському меткомбінаті (Getty Images)

Бійці СБУ спільно з воїнами 1-го окремого центру Сил безпілотних систем ЗСУ вдруге за місяць завдали удару по Алчевському металургійному комбінату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Служби безпеки України.

Читайте також: Дрони СБУ вдруге за тиждень уразили нафтотермінал "Усть-Луга" у Росії

Зазначається, що це один із ключових промислових об’єктів у Луганській області, який окупанти використовують для забезпечення свого військового виробництва.

Продукція підприємства постачається на російський "Уралвагонзавод", де виготовляють військову техніку для армії РФ, зокрема танки Т-90М "Прорив" та гаубиці "Мста-С".

Після ідентифікації розташування критичних виробничих потужностей комбінату по них було завдано ударів дронами FP-2 компанії "Fire Point".

У результаті ураження пошкоджено доменні печі, ключові виробничі цехи, дистиляційні колони, газопроводи та електропідстанції, що забезпечують роботу підприємства. Через завдані ушкодження комбінат зупинив роботу.

"СБУ разом із Силами оборони України і надалі системно скорочуватиме спроможності ворога у військово-промисловій сфері!", - наголосили у СБУ.

Успішні операції СБУ

Нагадаємо, далекобійні безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ вдруге за тиждень уразили нафтотермінал порту "Усть-Луга" в Ленінградській області РФ.

Раніше дрони СБУ завдали серії ударів по військових об'єктах російських окупантів у Криму. Уражено авіаремонтний завод та позиції ППО поблизу Джанкоя.

Також СБУ та Сили оборони вивели з ладу російський фрегат "Адмірал Ессен", який є носієм "Калібрів".

Росіяни атакували Київ дронами: в офісній будівлі спалахнула пожежа
Росія пішла в наступ. Що відбувається на фронті і де будуть ключові бої
Уляна Безпалько, керівниця рубрики Війна в Україні