Росіяни намагалися вдарити дронами "Гербера", але ЗСУ випередили їх (відео)
Українські військові зірвали запуск ворожих безпілотників "Гербера" на Донецькому напрямку та знищили зенітний ракетний комплекс "Тор". Операції провели підрозділи Сил безпілотних систем у взаємодії з Центром глибинних уражень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал Сил безпілотних систем ЗСУ.
Деталі операцій
На Донецькому напрямку оператори 1-го окремого центру СБС виявили екіпажі противника під час підготовки до випуску БпЛА типу "Гербера". Точним ударом запуск безпілотників, які РФ використовує проти цивільного населення, було зірвано.
Водночас пілоти 413-го полку СБС "Рейд" вистежили та уразили російський зенітний ракетний комплекс "Тор".
БпЛА "Гербера" є відносно новою розробкою окупантів, яку вони часто застосовують як фальш-цілі для виснаження української ППО або для проведення розвідки.
Удари по нафтогазовій інфраструктурі РФ
Нагадаємо, українські дрони регулярно атакують об'єкти російського військово-промислового комплексу та паливної галузі.
Так, у ніч на 28 березня вибухи пролунали на одному з найбільших нафтопереробних заводів у Ярославлі, куди безпілотники зайшли з північно-західного напрямку.
Раніше, 27 березня, Генштаб підтвердив успішне ураження Кірішського НПЗ у Ленінградській області, де внаслідок атаки було виведено з ладу важливі технологічні установки.
Також на початку березня під удар потрапила станція перекачування нафти у Краснодарському краї, що спричинило масштабну пожежу на стратегічному об'єкті ворога.