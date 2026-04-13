Піхота не знадобилася. Українські роботи вперше захопили позицію росіян, - Зеленський

19:55 13.04.2026 Пн
Президент розповів про унікальну операцію українських воїнів
Піхота не знадобилася. Українські роботи вперше захопили позицію росіян, - Зеленський

Українські захисники зуміли за допомогою безпілотників і наземних роботизованих комплексів (НРК) взяти під контроль позицію окупантів. Піхота в операції участі не брала.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента України.

Читайте також: Від дронів до танків. Хто у світі хоче купувати українську зброю і що заважає експорту

Голова української держави зазначив, що майбутнє "вже на полі бою" і його творить Україна.

"Вперше в історії цієї війни ворожу позицію було взято винятково безпілотними платформами - НРК і дронами. окупанти здалися в полон, і цю операцію виконали без участі піхоти та без втрат із нашого боку", - розповів Зеленський.

За його словами, українські "ратель", "терміт", "ардал", "рись", "змій", "протектор", "воля" та інші роботи тільки за 3 місяці виконали понад 22 тисячі місій.

"Іншими словами, понад 22 тисячі разів збережено життя - у найнебезпечніші зони замість воїна йшов робот. Це про високі технології в захисті найвищої цінності - життя людини", - звернув увагу президент.

Порятунок полонених дронами

Нагадаємо, наприкінці березня 225-й окремий штурмовий полк ЗСУ повідомив про те, що українські захисники за допомогою безпілотників відбили в окупанта двох військовополонених.

Воїни оприлюднили відео, на якому дрони загнали в пастку окупанта-конвоїра. При цьому українським полоненим вдалося втекти.

При цьому кілька днів тому головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив про те, що в березні роботизовані комплекси виконали на 50% більше завдань, ніж у лютому.

Піхота не знадобилася. Українські роботи вперше захопили позицію росіян, - Зеленський
Піхота не знадобилася. Українські роботи вперше захопили позицію росіян, - Зеленський
Аналітика
Не допоміг ні Трамп, ні Путін. Як Орбан програв вибори в Угорщині – репортаж із Будапешта
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Не допоміг ні Трамп, ні Путін. Як Орбан програв вибори в Угорщині – репортаж із Будапешта