ua en ru
Сб, 30 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Росію знову атакували дрони: у Таганрозі горить танкер, в Армавірі під ударом нафтобаза

05:41 30.05.2026 Сб
2 хв
Що відомо про попередні наслідки атаки на Росію?
aimg Едуард Ткач
Росію знову атакували дрони: у Таганрозі горить танкер, в Армавірі під ударом нафтобаза Фото: інформація про наслідки уточнюється (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Росія в ніч на 30 травня пережила чергову атаку невідомих дронів. В одному з міст під удар потрапив танкер, а в іншому, ймовірно, атаковано нафтобазу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Читайте також: ЗСУ вразили одразу чотири об'єкти нафтопереробної галузі РФ

Приблизно з першої години ночі місцеві пабліки Таганрога Ростовської області писали, що їхнє місто зазнає атаки. Інформація про загрозу дронів була протягом усієї ночі і щонайменше до 5 ранку.

У цей час після 03:45 у соцмережах почали з'являтися кадри з Таганрога. OSINT-канали повідомляли, що росіяни масово скаржаться на вибухи, а також була інформація, що вибухи гриміли в районі Таганрозької затоки і авіазаводу.

Вранці губернатор регіону Юрій Слюсар підтвердив атаку і повідомив про наслідки.

"На території порту в Таганрозі внаслідок атаки БПЛА сталося загоряння танкера, резервуара з паливом, адміністративної будівлі. За попередньою інформацією постраждалих немає. Інформація уточнюється", - написав він у Telegram.

Крім того, росіяни скаржилися, що під ударом невідомих дронів опинилося ще й місто Армавір Краснодарського краю. Деталі невідомі, але OSINT-писали, що нібито атакована нафтобаза "Південна нафтова компанія".

Також варто зазначити, що вночі гучні вибухи було чути в тимчасово окупованому українському Криму. OSINT-канали припускають, що у Феодосії було атаковано нафтобазу. Але чи дійсно це так - поки складно стверджувати.

Інші атаки по РФ

Нагадаємо, в ніч на 19 квітня росіяни скаржилися, що Таганрог атакували ракетами, внаслідок чого на одному з підприємств виникла пожежа.

Через кілька днів у Генштабі ЗСУ відзвітували, що Сили оборони України ракетами "Нептун" атакували завод "Атлант Аеро", який виробляє дрони. Відомо, було знищено два та пошкоджено чотири виробничі приміщення.

Також ми писали, що в ніч на 13 травня українські війська теж вдарили ракетами по заводу "Атлант Аеро" в Таганрозі.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Пожежа Дрони
Новини
Як готуються удари по Україні та чи можна "осліпити" РФ: пояснення експерта
Як готуються удари по Україні та чи можна "осліпити" РФ: пояснення експерта
Аналітика
"Я бачив політиків, які обіймалися з росіянами": інтервʼю з Миколою Вереснем
Дмитро Олійникжурналіст, ведучий YouTube-канала РБК-Україна "Я бачив політиків, які обіймалися з росіянами": інтервʼю з Миколою Вереснем