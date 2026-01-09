ua en ru
ЗСУ "мінуснули" понад тисячу окупантів та майже 700 дронів ворога за добу, - Генштаб

П'ятниця 09 січня 2026 08:00
ЗСУ "мінуснули" понад тисячу окупантів та майже 700 дронів ворога за добу, - Генштаб Фото: також Сили оборони активно нищать ворожу артилерію (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Станом на 9 січня втрати росіян за добу становлять понад тисячу осіб особового складу. Також Сили оборони знищили майже сімсот ворожих дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

Таким чином, з 24 лютого 2022 року до 9 січня 2026 року включно орієнтовні бойові втрати противника склали:

  • особового складу - близько 1 216 930 (+1 030) осіб.
  • танків - 11 526 (+5) од.
  • бойових броньованих машин - 23 882 (+8) од.
  • артилерійських систем - 35 892 (+18) од.
  • РСЗВ - 1 596 од.
  • засоби ППО - 1 269 од.
  • літаків - 434 од.
  • гелікоптерів - 347 од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 102 761 (+687) од.
  • крилаті ракети - 4 137 од.
  • кораблі / катери - 28 од.
  • підводні човни - 2 од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни - 73 426 (+90) од.
  • спеціальна техніка - 4 037 од.

ЗСУ &quot;мінуснули&quot; понад тисячу окупантів та майже 700 дронів ворога за добу, - ГенштабФото: Сили оборони також нищать артилерію ворога (Генштаб Telegram)

Ситуація на фронті

Як відомо, на фронті дещо змінилась ситуація щодо найскладнішого напрямку - тепер окрім запеклих боїв у бік Покровська росіяни також намагаються прорватись на Гуляйпільському напрямку. Цей напрямок є одним із пріоритетних для загарбників, що підтвердили раніше в Інституті вивчення війни.

Однак Сили оборони дають відсіч ворогу, хоча ситуація як на Покровському, так і на Гуляйпільському напрямках складна.

Також росіяни не залишають спроб прорватись до Куп'янська, що на Харківщині: ворожим військам командування поставило дедлайн - знову "взяти" місто до лютого 2026 року.

Як відомо, в РФ вже декілька разів повідомляли про окупацію Куп'янська, коли українські Сили оборони підтверджували свій контроль над містом.

Підтримка армії на політичній арені

Україна з європейськими партнерами та США обговорює гарантії безпеки в рамках мирного плану Вашингтону, які передбачають, зокрема, підтримку української армії та оборону держави загалом.

Днями в Парижі відбулась зустріч "коаліції охочих", делегації зі США та України - обговорювались в тому числі гарантії безпеки. Наша сторона схвалила з європейцями декларацію щодо гарантій безпеки, водночас президент Володимир Зеленський анонсував фіналізацію подібної угоди з Америкою.

При цьому варто зазначити, що станом на сьогодні Україна та США погодили важливий військовий документ, щодо майбутньої підтримки ЗСУ. Він складається з чотирьох розділів і чотирьох додатків.

