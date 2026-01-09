ЗСУ "мінуснули" понад тисячу окупантів та майже 700 дронів ворога за добу, - Генштаб

Станом на 9 січня втрати росіян за добу становлять понад тисячу осіб особового складу. Також Сили оборони знищили майже сімсот ворожих дронів.

Таким чином, з 24 лютого 2022 року до 9 січня 2026 року включно орієнтовні бойові втрати противника склали:

Ситуація на фронті

Як відомо, на фронті дещо змінилась ситуація щодо найскладнішого напрямку - тепер окрім запеклих боїв у бік Покровська росіяни також намагаються прорватись на Гуляйпільському напрямку. Цей напрямок є одним із пріоритетних для загарбників, що підтвердили раніше в Інституті вивчення війни.

Однак Сили оборони дають відсіч ворогу, хоча ситуація як на Покровському, так і на Гуляйпільському напрямках складна.

Також росіяни не залишають спроб прорватись до Куп'янська, що на Харківщині: ворожим військам командування поставило дедлайн - знову "взяти" місто до лютого 2026 року.

Як відомо, в РФ вже декілька разів повідомляли про окупацію Куп'янська, коли українські Сили оборони підтверджували свій контроль над містом.

Підтримка армії на політичній арені

Україна з європейськими партнерами та США обговорює гарантії безпеки в рамках мирного плану Вашингтону, які передбачають, зокрема, підтримку української армії та оборону держави загалом.

Днями в Парижі відбулась зустріч "коаліції охочих", делегації зі США та України - обговорювались в тому числі гарантії безпеки. Наша сторона схвалила з європейцями декларацію щодо гарантій безпеки, водночас президент Володимир Зеленський анонсував фіналізацію подібної угоди з Америкою.

При цьому варто зазначити, що станом на сьогодні Україна та США погодили важливий військовий документ, щодо майбутньої підтримки ЗСУ. Він складається з чотирьох розділів і чотирьох додатків.