Новий дедлайн. РФ хоче знову "взяти" Купʼянськ, вже до лютого

Російським військам поставили ціль - знову "взяти" місто Куп'янськ на Харківщині. Новий дедлайн: до лютого 2026 року.

Про це повідомив в коментарі РБК-Україна начальник управління комунікацій Угрупування об’єднаних сил Віктор Трегубов.

На запитання про те, чи має РФ план знову "взяти" українське місто, він відповів: "Так, до лютого".

За його словами, росіяни намагаються прорватись в місто, але безуспішно.

"Північніше Купʼянська в них не виходить прорватись, спроби інфільтрації зриваються", - зазначив він у коментарі.

За його словами, в районі лівобережжя зберігається інтенсивний тиск з боку росіян. Вони пускали групи інфільтрації безпосередньо в місто, але ті туди просто не проходять.

Трегубов додав, що в місті залишаються російські військові, за радіоперехопленнями фіксують близько 30 росіян. Вони там в повному оточенні.

Зазначимо, за сьогоднішніми вечірніми даними Генерального штабу України, на Куп’янському напрямку від початку доби ворог тричі намагався йти вперед в районах Степової Новоселівки, Першотравневого та у бік Петропавлівки.

Друге "звільнення" Куп'янська

В РФ вже декілька разів повідомляли про окупацію міста, коли українські Сили оборони підтверджували свій контроль над Куп'янськом.

За словами Трегубова, російські війська не здатні прорватися до самого міста. Попри фіксацію накопичення сил і спроби просування, вони безрезультатні.

Більше того, ще на початку грудня ситуація в Куп'янську була дійсно складною, але Сили оборони України провели успішну контратаку, заблокували щонайменше 200 військових РФ і звільнили житловий масив Ювілейний. Під час операції, яку готували з осені, росіяни втратили понад тисячу солдатів, а шлях їхнього підкріплення до міста був перекритий.

Президент України Володимир Зеленський тоді говорив, що російський генерал Сергій Кузовльов, який доповідав Володимиру Путіну про "повне захоплення" міста Куп’янськ на Харківщині, зник. Це сталося після того, як українські сили провели в місті контратаку.

Втім, нещодавно він знову з'явився, ставлячи нові "дедлайни" захоплення міста.