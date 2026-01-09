ВСУ "минусовали" более тысячи оккупантов и почти 700 дронов врага за сутки, - Генштаб
По состоянию на 9 января потери россиян за сутки составляют более тысячи человек личного состава. Также Силы обороны уничтожили почти семьсот вражеских дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Таким образом, с 24 февраля 2022 года до 9 января 2026 года включительно ориентировочные боевые потери противника составили:
- личного состава - около 1 216 930 (+1 030) чел.
- танков - 11 526 (+5) ед.
- боевых бронированных машин - 23 882 (+8) ед.
- артиллерийских систем - 35 892 (+18) ед.
- РСЗО - 1 596 ед.
- средства ПВО - 1 269 ед.
- самолетов - 434 ед.
- вертолетов - 347 ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 102 761 (+687) ед.
- крылатые ракеты - 4 137 ед.
- корабли/катера - 28 ед.
- подводные лодки - 2 ед.
- автомобильная техника и автоцистерны - 73 426 (+90) ед.
- специальная техника - 4 037 ед.
Фото: Силы обороны также уничтожают артиллерию врага (Генштаб Telegram)
Ситуация на фронте
Как известно, на фронте несколько изменилась ситуация по самому сложному направлению - теперь кроме ожесточенных боев в сторону Покровска россияне также пытаются прорваться на Гуляйпольском направлении. Это направление является одним из приоритетных для захватчиков, что подтвердили ранее в Институте изучения войны.
Однако Силы обороны дают отпор врагу, хотя ситуация как на Покровском, так и на Гуляйпольском направлениях сложная.
Также россияне не оставляют попыток прорваться в Купянск, что в Харьковской области: вражеским войскам командование поставило дедлайн - снова "взять" город до февраля 2026 года.
Как известно, в РФ уже несколько раз сообщали об оккупации Купянска, когда украинские Силы обороны подтверждали свой контроль над городом.
Поддержка армии на политической арене
Украина с европейскими партнерами и США обсуждает гарантии безопасности в рамках мирного плана Вашингтона, которые предусматривают, в частности, поддержку украинской армии и оборону государства в целом.
На днях в Париже состоялась встреча "коалиции желающих", делегации из США и Украины - обсуждались, в том числе, гарантии безопасности. Наша сторона одобрила с европейцами декларацию о гарантиях безопасности, в то же время президент Владимир Зеленский анонсировал финализацию подобного соглашения с Америкой.
При этом стоит отметить, что на сегодня Украина и США согласовали важный военный документ, относительно будущей поддержки ВСУ. Он состоит из четырех разделов и четырех дополнений.