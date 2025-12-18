Напрямок Гуляйполя є одним із пріоритетних для РФ - ISW
Російські окупанти визначили напрямок Гуляйполя у Запорізькій області, як один з пріоритетних для себе. Окупанти зосередили там сили щонайменше трьох армій та однієї дивізії.
Про це аналітики Інституту вивчення війни (ISW) Джесіка Собєскі та Дженні Олмстед розповіли в інтерв'ю РБК-Україна.
Концентрація військ російських окупантів на напрямку подібна до тієї, яку росіяни створили на напрямку Покровськ-Добропілля. Це свідчить про те, що Гуляйпільський напрямок визначено пріоритетним для РФ.
За даними аналітиків, під Гуляйполе росіяни перекинули підрозділи 35-ї, 5-ї, 36-ї та 29-ї загальновійськових армій, а також підрозділи "елітної" 76-ї десантно-штурмової дивізії ВДВ. Інші напрямки - Сумська область, захід Запорізької області, Херсонська, Куп'янська та Лиманська ділянки фронту - відійшли для РФ на задній план.
"Російські війська також скористалися тим, що українська оборона на окремих ділянках у Запорізькій та Дніпропетровській областях була менш щільною, а також туманною погодою, яка ускладнила роботу українських дронів під час початкового тактичного прориву", - зазначають аналітики.
Зіграла на користь РФ також степова сільська місцевість захід від Успенівки (на північний схід від Гуляйполя). Але як тільки росіяни вийшли на берег ріки Гайчур, темпи просування у них моментально сповільнилися. Тепер росіяни намагаються вирішити завдання, як форсувати ріку.
"Українські сили наразі успішно стримують подальше просування росіян на північний схід від Олександрівки - ключового населеного пункту біля злиття річок Гайчур і Вовча. Подальші успіхи України на цій ділянці можуть зірвати спроби Росії форсувати Гайчур і оточити Гуляйполе з півночі та північного заходу", - резюмували аналітики.
Зазначимо, в Інституті вважають, що до кінця 2025 року російські окупанти, ймовірно, завершать операцію з окупації Покровська та закриття Мирноградського "котла". Також, скоріше за все, РФ спробує створити умови для подальшого наступу на Гуляйполе та Костянтинівку.
При цьому, підкреслюють аналітики, навіть втрата Покровська не призведе до негайного обвалу української оборони в Донецькій області. Однак вивільнить значні російські бойові ресурси для інших напрямків.