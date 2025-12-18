Напрямок Гуляйполя є одним із пріоритетних для РФ - ISW

Російські окупанти визначили напрямок Гуляйполя у Запорізькій області, як один з пріоритетних для себе. Окупанти зосередили там сили щонайменше трьох армій та однієї дивізії.

Про це аналітики Інституту вивчення війни (ISW) Джесіка Собєскі та Дженні Олмстед розповіли в інтерв'ю РБК-Україна .

Концентрація військ російських окупантів на напрямку подібна до тієї, яку росіяни створили на напрямку Покровськ-Добропілля. Це свідчить про те, що Гуляйпільський напрямок визначено пріоритетним для РФ.

За даними аналітиків, під Гуляйполе росіяни перекинули підрозділи 35-ї, 5-ї, 36-ї та 29-ї загальновійськових армій, а також підрозділи "елітної" 76-ї десантно-штурмової дивізії ВДВ. Інші напрямки - Сумська область, захід Запорізької області, Херсонська, Куп'янська та Лиманська ділянки фронту - відійшли для РФ на задній план.

"Російські війська також скористалися тим, що українська оборона на окремих ділянках у Запорізькій та Дніпропетровській областях була менш щільною, а також туманною погодою, яка ускладнила роботу українських дронів під час початкового тактичного прориву", - зазначають аналітики.

Зіграла на користь РФ також степова сільська місцевість захід від Успенівки (на північний схід від Гуляйполя). Але як тільки росіяни вийшли на берег ріки Гайчур, темпи просування у них моментально сповільнилися. Тепер росіяни намагаються вирішити завдання, як форсувати ріку.

"Українські сили наразі успішно стримують подальше просування росіян на північний схід від Олександрівки - ключового населеного пункту біля злиття річок Гайчур і Вовча. Подальші успіхи України на цій ділянці можуть зірвати спроби Росії форсувати Гайчур і оточити Гуляйполе з півночі та північного заходу", - резюмували аналітики.