Зростання неминуче? Чого чекати від курсу долара і чи впливає він на ціни в Україні

Що з курсом долара

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні діє фіксований курс гривні щодо долара. З моменту останньої девальвації у липні 2022 року - на рівні 36,57 гривні за долар.

Станом на сьогодні готівковий долар в обмінниках у середньому купують за 40,22 та продають за 40,42 гривні. У банках американську валюту купують за 39,00 - 40,05, а продають за 39,99 - 40,75 гривні.

Фіксація офіційного курсу допомогла зберегти економіку та гаманці українців в умовах війни. А також поряд з низкою валютних обмежень - утримати золотовалютні резерви, не допустити відтоку коштів з банків та контролювати інфляцію. Останнє особливо важливо, оскільки на тлі війни, окупації територій та руйнування логістики ціни продовжують стрімко зростати.

Що відбувається на валютному ринку

За останній тиждень ситуація покращилася, а Національний банк скоротив продаж доларів майже вдвічі. Зокрема, з 19 по 23 грудня 2022 року НБУ купив на міжбанківському валютному ринку 8 млн і продав 449,12 млн доларів. З початку року було продано близько 25 млрд доларів.

Як розповів у коментарі РБК-Україна керівник служби продажів казначейських продуктів "Банку Авангард" Юрій Крохмаль, збільшення попиту на валютному ринку є типовим для цієї пори року. Воно пов'язане як з піком бюджетних видатків, частина гривні від яких спрямовується на валютний ринок, так і з сезонним підвищеним попитом на імпортні товари (споживчі товари, енергоносії тощо).

З ним погоджується дилер департаменту казначейства та фінансових інститутів "ОТП Банку" Антон Курінний.

"Ми вважаємо, що це стандартний попит воєнного часу, до того ж спостерігається зменшення заходу експортної виручки в Україну, також, можливо, впливає сезонний попит. Поки сказати, що це впливає на готівковий ринок, складно, тому що НБУ закриває весь попит через інтервенції. Підвищений попит на готівковому ринку може бути через збільшення гривні на руках, яка з'являється наприкінці року, і через виплати перед і під час переходу в новий рік", - підкреслив він.

Що буде з курсом долара далі

У листопаді заступник голови Національного банку Сергій Ніколайчук говорив в інтерв'ю РБК-Україна, що фіксований курс міняти поки не будуть. Але якщо спостерігатиметься покращення ситуації на валютному ринку та з'явиться можливість його балансування без участі регулятора, то можна буде переходити на плаваючий курс.

Як вважає Юрій Крохмаль, рівень міжнародної фінансової підтримки, схоже, дозволить НБУ найближчими місяцями дотримуватися політики фіксованого курсу.

"Незважаючи на те, що темпи продажу по валютних резервах прискорилися і, швидше за все, у січні також будуть високими, НБУ може зберегти офіційний курс, а разом з ним і коридор торгів на міжбанку на нинішньому рівні. Зв'язок готівкового сегменту валютного ринку з міжбанком зараз суттєво обмежений, через що вищевказані фактори мають обмежений вплив на курс в обмінниках. Але не виключено, що від припливу гривні наприкінці року буде пожвавлення попиту в готівковому сегменті і певне подорожчання долара в обмінниках", - зазначив він.

У свою чергу Антон Курінний наголошує, що атаки на українську енергосистему сприяють зростанню попиту на іноземну валюту, оскільки виникає потреба у закупівлі запчастин та генераторів. А це тисне і на безготівковий, і на готівковий ринок.

Згідно з його прогнозом, протягом одного-двох місяців зміни курсу не буде, але потім можливе зростання до позначки 40,00 гривень за долар. Зазначимо, у бюджеті на 2023 рік передбачено середньозважений курс - 42,00 гривень за долар.

Фото: найближчим часом курс долара буде фіксованим (Віталій Носач/РБК-Україна)

Інші експерти вважають, що міжнародна допомога дозволить тримати фіксований курс на рівні 36,6 гривні за долар ще протягом півроку. Потім можлива девальвація на 10-15%.

Докладніше про це - у матеріалі "Що буде з економікою України у 2023 році. Чи є ризики для курсу гривні та інфляції".

Як це впливає на ціни в Україні

Як зазначали у Нацбанку, фіксація офіційного курсу обмежено впливає на інфляцію. Зокрема, йдеться про близько 2-3 відсоткові пункти щодо річних темпів зростання цін. З цієї величини 0,6-0,8 процентних пункти - це прямі та вторинні ефекти від подорожчання палива.

Згідно з заявою Міністерства економіки, у жовтні-листопаді 2022 року головним шоковим викликом стало руйнування енергетичної інфраструктури внаслідок російських ударів. Це призвело до скорочення тривалості робочого часу, псування товарів та інших негативних факторів.

Зокрема, проблеми зі світлом та руйнування об'єктів АПК у тваринництві прискорили зростання цін продуктів харчування на 4,2% у жовтні та на 0,5% у листопаді. При цьому фіксація обмінного курсу гривні, стабільність цін на продовольство на світових ринках та помірні ціни на пальне, навпаки, стримували інфляцію.

У Нацбанку вважають, що руйнація енергетичної інфраструктури найближчим часом ще позначиться на зростанні цін. А нові удари можуть ще більше погіршити ситуацію.

Ціни на продукти з початку року зросли на 33,5%

За даними Держстату, ціни на продукти харчування за рік зросли на 33,5%, що перевищує рівень інфляції, що становить 25,7%. Зазначимо, зараз інфляція перебуває на максимумі з лютого 2016 року, коли вона становила 32,7%.

Найбільше подорожчали:

яйця - 98,8%

фрукти - 70,5%

овочі - 49,6%

риба та рибопродукти - 44,5%

цукор - 32,9%

хліб та хлібопродукти - 29,7%

макаронні вироби - 27,5%.

вершкове масло - 25,7%

м'ясо та м'ясопродукти - 24,4%

сир та сир - 22,6%

молоко – на 16,3%

соняшникова олія - 14,1%

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 21,8% з початку року.

Фото: яйця в Україні з початку року подорожчали вдвічі (GettyImages)

Непродовольча група

Тут найбільше подорожчали:

Паливо - 64,3%

Пасажирські перевезення - 29,7%

Ліки - 20,8%

Медичні послуги - 15,2%

Зв'язок - 12,4%

Житло, вода, електроенергія та газ з початку року подорожчали на 5,8%.

Що буде з цінами далі

Голова Національного банку Андрій Пишний прогнозує, що підсумкми року споживчі ціни зростуть на 30%. І називає це відносно невисоким рівнем за умов повномасштабної війни з Росією.

За його словами, інфляційні процеси поки що вдається стримати, і сьогоднішній рівень навіть нижчий від того, на який чекали ще 1-2 місяці тому.

Він також наголошує, що зростання індексу споживчих цін на 30% - це нижче, ніж у Молдові з рівнем інфляції в 34,5%, хоча там немає війни. Навіть у сусідній Польщі інфляція сягає 17,5%.

"Тому можна сказати, що заходи, вжиті НБУ, дають сьогодні оптимізм щодо контролю відповідних показників", - зазначив він минулого тижня.