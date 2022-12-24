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Ситуація на валютному ринку покращилася: НБУ скоротив продаж доларів майже вдвічі

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Україна, Субота 24 грудня 2022 08:30
Ситуація на валютному ринку покращилася: НБУ скоротив продаж доларів майже вдвічі Фото: НБУ скоротив продаж валюти у 1,9 разу (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) протягом тижня з 19 по 23 грудня 2022 року купив на міжбанківському валютному ринку 8,00 млн доларів і продав 449,12 млн доларів. Негативне сальдо інтервенцій склало 441,12 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ .

Таким чином, центробанк скоротив продаж валюти в 1,9 раза порівняно з минулим тижнем, коли він продав 834,12 млн доларів.

З початку року НБУ купив на міжбанку 3 258,35 млн доларів і 110,97 млн євро. При цьому НБУ продав 25 278,80 млн доларів і 1 789,11 млн євро.

Негативне сальдо інтервенцій становило 22 020,46 млн доларів і 1 678,14 млн євро.

Ситуація на валютному ринку покращилася: НБУ скоротив продаж доларів майже вдвічіСитуація на валютному ринку покращилася: НБУ скоротив продаж доларів майже вдвічі

Зазначимо, 21 липня НБУ вперше з початку війни підвищив курс долара до гривні на 25% із 29,25 до 36,57 грн/долар. За цим курсом НБУ купує та продає валюту на міжбанку.

Нагадаємо, Національний банк України наголошує на покращенні ситуації на валютному ринку. Поки що чергової девальвації гривні не очікується.

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