Рост неизбежен? Чего ждать от курса доллара и влияет ли он на цены в Украине

Что с курсом доллара

С начала полномасштабного вторжения России в Украине действует фиксированный курс гривны по отношении к доллару. С момента последней девальвации в июле 2022 года - на уровне 36,57 гривны за доллар.

По состоянию на сегодня наличный доллар в обменниках в среднем покупают за 40,22 и продают за 40,42 гривны. В банках американскую валюту покупают за 39,00 - 40,05, а продают за 39,99 - 40,75 гривны.

Фиксация официального курса помогла сохранить экономику и кошельки украинцев в условиях войны. А также наряду с рядом валютных ограничений - удержать золотовалютные резервы, не допустить оттока средств из банков и контролировать инфляцию. Последнее особенно важно, поскольку на фоне войны, оккупации территорий и разрушения логистики цены продолжают стремительно расти.

Что происходит на валютном рынке

За последнюю неделю ситуация улучшилась, а Национальный банк сократил продажу долларов почти в два раза. В частности, с 19 по 23 декабря 2022 года НБУ купил на межбанковском валютном рынке 8 млн и продал 449,12 млн долларов. С начала года было продано порядка 25 млрд долларов.

Как рассказал в комментарии РБК-Украина руководитель службы продаж казначейских продуктов "Банка Авангард" Юрий Крохмаль, увеличение спроса на валютном рынке типично для этого времени года. Оно связано как с пиком бюджетных расходов, часть гривны от которых направляется на валютный рынок, так и с сезонным повышенным спросом на импортные товары (потребительские товары, энергоносители и т.п.).

С ним согласен дилер департамента казначейства и финансовых институтов "ОТП Банка" Антон Куренной.

"Мы считаем, что это стандартный спрос военного времени, к тому же наблюдается уменьшение захода экспортной выручки в Украину, также, возможно, влияет сезонный спрос. Пока сказать, что это оказывает влияние на наличный рынок, сложно, потому что НБУ закрывает весь спрос из-за интервенций. Повышенный спрос на наличном рынке может быть из-за увеличения гривны на руках, которая появляется в конце года, и из-за выплат перед и во время перехода в новый год", - подчеркнул он.

Что будет с курсом доллара дальше

В ноябре замглавы Национального банка Сергей Николайчук говорил в интервью РБК-Украина, что фиксированный курс менять пока не будут. Но если будет наблюдаться улучшение ситуации на валютном рынке и появится возможность его балансировки без участия регулятора, то можно будет переходить на плавающий курс.

Как считает Юрий Крохмаль, уровень международной финансовой поддержки, похоже, позволит НБУ в ближайшие месяцы придерживаться политики фиксированного курса.

"Несмотря на то, что темпы продаж по валютным резервам ускорились и, скорее всего, в январе также будут высокими, НБУ может сохранить официальный курс, а вместе с ним и коридор торгов на межбанке на нынешнем уровне. Связь наличного сегмента валютного рынка с межбанком сейчас существенно ограничена, из-за чего вышеуказанные факторы оказывают ограниченное влияние на курс в обменниках. Но не исключено, что от притока гривны в конце года будет оживление спроса в наличном сегменте и определенное удорожание доллара в обменниках", - отметил он.

В свою очередь Антон Куренной подчеркивает, что атаки на украинскую энергосистему способствуют росту спроса на иностранную валюту, поскольку возникает необходимость в закупке запчастей и генераторов. А это давит и на безналичный, и на наличный рынок.

Согласно его прогнозу, в течение одного-двух месяцев изменений курса не будет, но затем возможен рост до отметки 40,00 гривен за доллар. Отметим, в бюджете на 2023 год предусмотрен средневзвешенный курс - 42,00 гривен за доллар.

Фото: в ближайшее время курс доллара будет фиксированным (Виталий Носач/РБК-Украина)

Другие эксперты полагают, что международная помощь позволит держать фиксированный курс на уровне 36,6 гривен за доллар еще в течение полугода. Затем возможна девальвация на 10-15%.

Более подробно об этом - в материале "Что будет с экономикой Украины в 2023 году. Есть ли риски для курса гривны и инфляции".

Как это влияет на цены в Украине

Как отмечали в Нацбанке, фиксация официального курса ограниченно влияет на инфляцию. В частности, речь идет об около 2-3 процентных пунктах в отношении к годовым темпам роста цен. Из этой величины 0,6-0,8 процентных пункта - это прямые и вторичные эффекты от подорожания топлива.

Согласно заявлению Министерства экономики, в октябре-ноябре 2022 года главным шоковым вызовом стало разрушение энергетической инфраструктуры в результате российских ударов. Это привело к сокращению продолжительности рабочего времени, порче товаров и другим негативным факторам.

В частности, проблемы со светом и разрушение объектов АПК в животноводстве ускорили рост цен продуктов питания на 4,2% в октябре и на 0,5% в ноябре. При этом фиксация обменного курса гривны, стабильность цен на продовольствие на мировых рынках и умеренные цены на топливо, наоборот, сдерживали инфляцию.

В Нацбанке полагают, что разрушение энергетической инфраструктуры в ближайшее время еще скажется на росте цен. А новые удары могут усугубить ситуацию.

Цены на продукты с начала годы выросли на 33,5%

По данным Госстата, цены на продукты питания за год выросли на 33,5%, что превышает уровень инфляции, которая составила 25,7%. Отметим, сейчас инфляция находится на максимуме с февраля 2016 года, когда она составляла 32,7%.

Больше всего подорожали:

яйца - 98,8%

фрукты - 70,5%

овощи - 49,6%

рыба и рыбопродукты - 44,5%

сахар - 32,9%

хлеб и хлебопродукты - 29,7%

макаронные изделия - 27,5%.

сливочное масло - 25,7%

мясо и мясопродукты - 24,4%

сыр и творог - 22,6%

молоко - на 16,3%

подсолнечное масло - 14,1%

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 21,8% с начала года.

Фото: яйца в Украине с начала года подорожали в два раза (GettyImages)

Непродовольственная группа

Здесь больше всего подорожали:

Топливо - 64,3%

Пассажирские перевозки - 29,7%

Лекарства - 20,8%

Медицинские услуги - 15,2%

Связь - 12,4%

Жилье, вода, электроэнергия и газ с начала года подорожали на 5,8%.

Что будет с ценами дальше

Глава Национального банка Андрей Пышный прогнозирует, что по итогам года рост потребительских цен составит 30%. И называет это относительно невысоким уровнем в условиях полномасштабной войны с Россией.

По его словам, инфляционные процессы пока удается сдержать, и сегодняшний уровень даже ниже того, который ожидали еще 1-2 месяца назад.

Он также подчеркивает, что рост индекса потребительских цен на 30% - это ниже чем в Молдове с уровнем инфляции в 34,5%, хотя там нет войны. Даже в соседней Польше инфляция достигает 17,5%.

"Поэтому можно сказать, что меры, предпринятые НБУ, дают сегодня оптимизм по контролю соответствующих показателей", - отметил он на прошлой неделе.