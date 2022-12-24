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Банкіри пояснили зростання попиту на валюту в Україні наприкінці року

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Україна, Субота 24 грудня 2022 08:56
Банкіри пояснили зростання попиту на валюту в Україні наприкінці року Фото: попит на валюту різко зріс наприкінці року (Getty Images)
Автор: Ростислав Шаправський, Олександр Білоус

Зростання попиту на валюту наприкінці року це стандартна ситуація, яка також обтяжена війною. Поки що зарано говорити, чи вплине це на готівковий курс долара.

Про це заявили банкіри в коментарях РБК-Україна.

"Збільшення попиту на валютному ринку є типовим для цієї пори року. Воно пов’язане як із піком бюджетних видатків, частина гривні від яких спрямовується на валютний ринок, так і з сезонним підвищеним попитом на імпортні товари (споживчі товари, енергоносії, тощо)", - зазначив Юрій Крохмаль, керівник служби продажу казначейських продуктів банку "Авангард".

З ним згоден Антон Курінний, дилер департаменту казначейства та фінансових інститутів ОТП Банку. За його словами, це стандартний попит військового часу, до того ж спостерігається зменшення заходу експортної виручки в Україну, також можливо впливає сезонний попит.

"Поки що сказати, що це має вплив на готівковий ринок, складно, бо НБУ закриває весь попит через інтервенції. Підвищений попит на готівковому ринку може бути через збільшення гривні на руках, що з’являється наприкінці року, та через виплати перед і під час переходу у новий рік", - додав експерт.

Нагадаємо, минулого тижня (12-16 грудня) зростання попиту на іноземну валюту з боку клієнтів банків на тлі скорочення її пропозиції обумовило більш як дворазове зростання чистого попиту. Це, у свою чергу, визначало збільшення 4-й тиждень поспіль інтервенцій Національного банку з продажу іноземної валюти для збалансування ринку.

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