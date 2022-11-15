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Фіксований курс долара міняти поки не будуть, - Нацбанк

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Україна, Вівторок 15 листопада 2022 10:31
Фіксований курс долара міняти поки не будуть, - Нацбанк Фото: заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук (bank.gov.ua)
Автор: Юрій Дощатов

У Національному банку України сподіваються, що суттєвої корекції фіксованого курсу долара не буде потрібно, а наступним кроком стане перехід до плаваючого курсу.

Про це заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук сказав в інтерв'ю РБК-Україна .

Ніколайчук нагадав, що НБУ ніколи не дає прогнози щодо обмінного курсу. "Поки що ми нашу політику базуємо на фіксації обмінного курсу гривні до долара", - сказав він.

При цьому Миколайчук зазначив, що якщо НБУ бачитиме покращення ситуації на валютному ринку та можливість його балансування за значно меншою участю Національного банку, то поступово переходитиме до плаваючого обмінного курсу, враховуючи всі переваги та ризики такого переходу.

"Водночас, я сподіваюся, що ми уникнемо необхідності робити ще одну корекцію обмінного курсу на кшталт тієї, що ми зробили наприкінці липня цього року", - додав заступник голови НБУ.

Нагадаємо, з початку війни 24 лютого НБУ зафіксував офіційний курс гривні до долара на рівні 29,25 гривень. НБУ девальвував гривню на 25% із 21 липня до рівня 36,57 гривні за долар.

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