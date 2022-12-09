ua ru
Пт, 09 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ціни на продукти з початку року зросли на 33,5%: що дорожчає найшвидше

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 09 грудня 2022 15:40
Ціни на продукти з початку року зросли на 33,5%: що дорожчає найшвидше Фото: за гривню можна купити на третину менше продуктів, ніж наприкінці минулого року (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Середні ціни на продукти харчування в листопаді 2022 року порівняно з груднем минулого року зросли на 33,5%. Це вище за загальну інфляцію, яка склала 25,7%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики (Держстат).

За даними статистичного відомства, серед продуктів найбільше подорожчали, яйця - на 80,7%, фрукти - на 70,5%, овочі - на 49,6%, риба та рибопродукти - 44,5%, цукор - на 32,9% %, хліб та хлібопродукти - на 29,7%, макаронні вироби – на 27,5%.

Крім того, олія подорожчала на 25,7%, м'ясо та м'ясопродукти - на 24,4%, сир та м'який сир - на 22,6%, хліб - на 19,9%, молоко на 16,3%, соняшникова олія - на 14,1%.

Ціни на продукти з початку року зросли на 33,5%: що дорожчає найшвидше

Нагадаємо, споживчі ціни в Україні з початку 2022 року зросли на 25,7%.

Читайте РБК-Україна в Google News
Державна служба статистики Ціни на продукти
NEWS
Українські захисники за добу знищили ще 300 окупантів: оновлені втрати РФ
Українські захисники за добу знищили ще 300 окупантів: оновлені втрати РФ
DAILY
Будинок до перемоги. Як працює модульне містечко Ірпеня та про що мріють його мешканці
Катерина Гончарова, Віталій Носач Будинок до перемоги. Як працює модульне містечко Ірпеня та про що мріють його мешканці