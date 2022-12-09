Ціни на продукти з початку року зросли на 33,5%: що дорожчає найшвидше

Середні ціни на продукти харчування в листопаді 2022 року порівняно з груднем минулого року зросли на 33,5%. Це вище за загальну інфляцію, яка склала 25,7%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики (Держстат).

За даними статистичного відомства, серед продуктів найбільше подорожчали, яйця - на 80,7%, фрукти - на 70,5%, овочі - на 49,6%, риба та рибопродукти - 44,5%, цукор - на 32,9% %, хліб та хлібопродукти - на 29,7%, макаронні вироби – на 27,5%.

Крім того, олія подорожчала на 25,7%, м'ясо та м'ясопродукти - на 24,4%, сир та м'який сир - на 22,6%, хліб - на 19,9%, молоко на 16,3%, соняшникова олія - на 14,1%.