Коли очікувати підвищення офіційного курсу долара до 40 гривень: прогноз банкіра

Підвищений попит на валюту може призвести до того, що НБУ піде на чергову девальвацію. Офіційний курс долара до гривні може зрости до 40 гривень вже взимку 2023 року.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Антон Курінний, дилер департаменту казначейства та фінансових інститутів ОТП Банку.

Як зазначив банкір, атаки на енергетичну систему сприяють росту попиту на іноземну валюту, адже виникає необхідність у закупівлі запчастин і генераторів тощо, а це також тисне і на безготівковий, і на готівковий ринок.

"Ми вважаємо, що 1-2 місяці змін курсу не буде, але потім можливе змінення курсу до 40,00 грн/долар (у бюджеті передбачено середньозважений курс 42,00 грн/долар)", - прогнозує Курінний.