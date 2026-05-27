Зросли у 4 рази: названо професії з найвищими зарплатами в Україні у 2026 році

В Україні у 2026 році найвищі зарплати роботодавці найчастіше пропонують будівельникам, працівникам СТО, аграріям та далекобійникам. У деяких містах рівень оплати вже перевищує 100-150 тисяч гривень на місяць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані OLX Робота.

Найвищу медіанну зарплату серед усіх вакансій зафіксували у Черкасах - трактористам у сфері агробізнесу роботодавці готові платити 165 тисяч гривень. За рік зарплата у цій професії зросла у чотири рази.

Хто зараз у топі за зарплатами

Аналітики OLX Робота проаналізували вакансії в усіх обласних центрах України та визначили професії з найвищими медіанними зарплатами.

У більшості міст лідерами за рівнем оплати залишаються саме робітничі спеціальності. Найчастіше у топі:

штукатури;

фасадники;

муляри;

плиточники;

малярі;

будівельники;

автомаляри;

рихтувальники;

автоелектрики.

Також високі зарплати роботодавці пропонують далекобійникам, стоматологам, IT-фахівцям та спеціалістам агросектору.

Які зарплати у Києві

У столиці найвищі зарплати зараз пропонують переважно у будівельній сфері.

Зокрема:

штукатури та фасадники можуть заробляти близько 85 тисяч гривень;

До переліку найбільш оплачуваних професій у Києві також увійшли менеджери з продажу нерухомості - у цій сфері медіанна зарплата сягнула 75 тисяч гривень, що на 67% більше, ніж торік.

Водночас у столиці зберігається попит і на висококваліфікованих IT-фахівців. Наприклад, компанія N-iX пропонує вакансії для Lead AI/ML Engineer та Lead FullStack Software Engineer with AI із зарплатою до 300 тисяч гривень.

Захід України: високі зарплати у будівництві та виробництві

У західних регіонах найкраще оплачуються вакансії у будівництві та виробничій сфері.

У Львові фасадникам пропонують 82 тисячі гривень, в Івано-Франківську штукатурам та малярам - по 75 тисяч гривень, а у Рівному - близько 75 тисяч гривень.

У кількох містах зарплати вже перевищили 100 тисяч гривень:

у Луцьку технологи на виробництві можуть заробляти 110 тисяч гривень;

Окремо аналітики відзначають високі зарплати для далекобійників:

у Луцьку - 85 тисяч гривень;

У яких містах зарплати зросли найсильніше

У низці міст за рік зафіксували різке зростання зарплат.

Наприклад:

у Чернівцях зарплата мулярів зросла більш як на 217%;

У Вінниці зарплати плиточників зросли більш як удвічі, а малярів - на 70%.

Південь і схід: попит на технічних фахівців

На півдні та сході країни роботодавці активно шукають технічних спеціалістів, працівників виробництва та будівельників.

В Одесі плиточникам пропонують 85 тисяч гривень, у Миколаєві мулярам - 90 тисяч гривень, а у Херсоні стоматологи можуть заробляти до 150 тисяч гривень.

У Харкові серед найбільш оплачуваних вакансій:

автоелектрики - 65 тисяч гривень;

майстри з ремонту техніки - 61 тисяча гривень;

штукатури, фасадники та малярі - близько 55 тисяч гривень.

У Полтаві штукатурам пропонують до 100 тисяч гривень, а у Запоріжжі стоматологи можуть заробляти 85 тисяч гривень.

Чому роботодавці готові платити більше

Аналітики пояснюють високі зарплати дефіцитом кадрів у технічних і робітничих професіях. Найбільше працівників зараз бракує у:

будівництві;

виробництві;

логістиці;

агросекторі;

ремонті транспорту;

медицині.

Саме тому роботодавці дедалі частіше змушені піднімати зарплати, щоб знайти фахівців.