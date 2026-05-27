Зросли у 4 рази: названо професії з найвищими зарплатами в Україні у 2026 році
В Україні у 2026 році найвищі зарплати роботодавці найчастіше пропонують будівельникам, працівникам СТО, аграріям та далекобійникам. У деяких містах рівень оплати вже перевищує 100-150 тисяч гривень на місяць.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані OLX Робота.
Головне:
- Зарплатний рекорд: Найвищу медіанну зарплату зафіксували у Черкасах - трактористам в агробізнесі пропонують 165 тисяч гривень.
- Головний тренд: У топі за рівнем доходів по всій країні опинилися саме робітничі спеціальності.
- Доходи у столиці: У Києві штукатури заробляють близько 85 тис. гривень, рихтувальники - 77,5 тис. гривень, менеджери з продажу нерухомості - 75 тис. гривень.
- Шалений стрибок: У Полтаві заробітки штукатурів зросли майже втричі, у Житомирі трактористів - утричі, а в Чернівцях мулярів - на 217%.
- Причина щедрості: Роботодавці змушені різко підвищувати оплату через катастрофічний дефіцит кадрів у сферах будівництва, логістики, агро та ремонту транспорту.
Найвищу медіанну зарплату серед усіх вакансій зафіксували у Черкасах - трактористам у сфері агробізнесу роботодавці готові платити 165 тисяч гривень. За рік зарплата у цій професії зросла у чотири рази.
Хто зараз у топі за зарплатами
Аналітики OLX Робота проаналізували вакансії в усіх обласних центрах України та визначили професії з найвищими медіанними зарплатами.
У більшості міст лідерами за рівнем оплати залишаються саме робітничі спеціальності. Найчастіше у топі:
- штукатури;
- фасадники;
- муляри;
- плиточники;
- малярі;
- будівельники;
- автомаляри;
- рихтувальники;
- автоелектрики.
Також високі зарплати роботодавці пропонують далекобійникам, стоматологам, IT-фахівцям та спеціалістам агросектору.
Які зарплати у Києві
У столиці найвищі зарплати зараз пропонують переважно у будівельній сфері.
Зокрема:
- штукатури та фасадники можуть заробляти близько 85 тисяч гривень;
- рихтувальники - 77,5 тисячі гривень;
- плиточники - 75 тисяч гривень.
До переліку найбільш оплачуваних професій у Києві також увійшли менеджери з продажу нерухомості - у цій сфері медіанна зарплата сягнула 75 тисяч гривень, що на 67% більше, ніж торік.
Водночас у столиці зберігається попит і на висококваліфікованих IT-фахівців. Наприклад, компанія N-iX пропонує вакансії для Lead AI/ML Engineer та Lead FullStack Software Engineer with AI із зарплатою до 300 тисяч гривень.
Захід України: високі зарплати у будівництві та виробництві
У західних регіонах найкраще оплачуються вакансії у будівництві та виробничій сфері.
У Львові фасадникам пропонують 82 тисячі гривень, в Івано-Франківську штукатурам та малярам - по 75 тисяч гривень, а у Рівному - близько 75 тисяч гривень.
У кількох містах зарплати вже перевищили 100 тисяч гривень:
- у Луцьку технологи на виробництві можуть заробляти 110 тисяч гривень;
- у Чернівцях мулярам пропонують понад 103 тисячі гривень;
- у Тернополі рихтувальникам на СТО - 100 тисяч гривень.
Окремо аналітики відзначають високі зарплати для далекобійників:
- у Луцьку - 85 тисяч гривень;
- у Тернополі - 70 тисяч гривень;
- у Львові - понад 66 тисяч гривень.
У яких містах зарплати зросли найсильніше
У низці міст за рік зафіксували різке зростання зарплат.
Наприклад:
- у Чернівцях зарплата мулярів зросла більш як на 217%;
- у Полтаві зарплата штукатурів збільшилася майже утричі;
- у Житомирі трактористи почали заробляти більш як утричі більше;
- у Львові зарплати малярів зросли на 62%.
У Вінниці зарплати плиточників зросли більш як удвічі, а малярів - на 70%.
Південь і схід: попит на технічних фахівців
На півдні та сході країни роботодавці активно шукають технічних спеціалістів, працівників виробництва та будівельників.
В Одесі плиточникам пропонують 85 тисяч гривень, у Миколаєві мулярам - 90 тисяч гривень, а у Херсоні стоматологи можуть заробляти до 150 тисяч гривень.
У Харкові серед найбільш оплачуваних вакансій:
- автоелектрики - 65 тисяч гривень;
- майстри з ремонту техніки - 61 тисяча гривень;
- штукатури, фасадники та малярі - близько 55 тисяч гривень.
У Полтаві штукатурам пропонують до 100 тисяч гривень, а у Запоріжжі стоматологи можуть заробляти 85 тисяч гривень.
Чому роботодавці готові платити більше
Аналітики пояснюють високі зарплати дефіцитом кадрів у технічних і робітничих професіях. Найбільше працівників зараз бракує у:
- будівництві;
- виробництві;
- логістиці;
- агросекторі;
- ремонті транспорту;
- медицині.
Саме тому роботодавці дедалі частіше змушені піднімати зарплати, щоб знайти фахівців.
