Зарплати до 60 тисяч гривень: яких спеціалістів зараз найбільше шукають роботодавці

07:30 25.05.2026 Пн
3 хв
На деяких фахівців попит стрімко падає
aimg Тетяна Веремєєва
Зарплати до 60 тисяч гривень: яких спеціалістів зараз найбільше шукають роботодавці Фото: В Україні зростає попит на робітничі спеціальності (freepik.com)
В Україні стрімко зростає попит на робітничі та технічні спеціальності. Найбільше роботодавці зараз шукають комплектувальників, електриків, будівельників та машиністів екскаватора, тоді як вакансій для копірайтерів і маркетологів стає дедалі менше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження OLX Робота

Головне:

  • Робітничий бум: В Україні стрімко зростає попит на технічні та виробничі спеціальності.
  • Дефіцит на будівництві: Роботодавці масово шукають електриків, різноробочих та мулярів.
  • Топ-зарплати: Найвищі заробітки пропонують мулярам, виконробам та машиністам екскаватора.
  • Стабільність в IT: Попри шалену конкуренцію серед кандидатів, технічні фахівці досі затребувані.
  • Хто ще втрачає роботу: На 49% поменшало вакансій для контент-менеджерів, на 34% - для SMM-спеціалістів.
  • Дисбаланс ринку: Потреби бізнесу (виробництво, відбудова) зараз кардинально не збігаються з очікуваннями кандидатів, які шукають легший офісний чи креативний труд.
  • Головні чинники: Гострий кадровий голод у країні поглиблюється через наслідки війни, мобілізаційні процеси та відтік населення.

Попит на комплектувальників зріс майже у 10 разів

За даними аналітиків, найбільш помітне зростання вакансій за рік зафіксували у виробничій сфері.

Найбільше роботодавці почали шукати комплектувальників - кількість таких вакансій зросла майже у 10 разів. Медіанна зарплата для цих працівників становить 27,5 тисячі гривень.

Також зріс попит на:

  • складальників - на 43% із зарплатою 31,3 тисячі гривень;
  • підсобників - на 34% із зарплатою 27,5 тисячі гривень;
  • конструкторів - на 27% із зарплатою 32,5 тисячі гривень;
  • машиністів екскаватора - на 22% із зарплатою 45 тисяч гривень.

Будівельників та електриків теж не вистачає

Дефіцит кадрів залишається одним із найбільших і у будівельній сфері.

Кількість вакансій для електриків за рік зросла на 37%. Медіанна зарплата у цій сфері становить 38,3 тисячі гривень.

Також роботодавці активніше шукають різноробочих - попит зріс на 35%, а зарплата становить близько 27 тисяч гривень.

На 10% збільшилася кількість вакансій для мулярів. Їм готові платити до 60 тисяч гривень.

Крім того, зріс попит на монтажників, сантехніків та виконробів. Зарплати у цих спеціалістів сягають 42-50 тисяч гривень.

Роботодавці продовжують шукати IT-фахівців

Попри високу конкуренцію серед кандидатів, компанії продовжують шукати і технічних спеціалістів.

Зараз на платформі OLX відкрито понад 200 вакансій у сфері IT, зокрема у великих компаніях.

Також більше вакансій стало у сфері торгівлі. Наприклад, кількість пропозицій для супервайзерів зросла на 43%, а для мерчендайзерів - на 15%.

На кого попит різко впав

Водночас у сфері реклами, дизайну та PR кількість вакансій помітно скоротилася.

Найбільше впав попит на копірайтерів - одразу на 86%. Медіанна зарплата у цій сфері становить 22,5 тисячі гривень.

Також роботодавці рідше шукають:

  • маркетологів - мінус 51%;
  • контент-менеджерів - мінус 49%;
  • SMM-менеджерів - мінус 34%.

Кількість вакансій для адміністраторів у сфері краси, спорту та готельно-ресторанного бізнесу також зменшилася.

Чому виникла така ситуація

Як пояснила керівниця напрямку OLX Робота Марія Абдулліна, потреби бізнесу зараз часто не збігаються з очікуваннями кандидатів.

За її словами, роботодавці найбільше потребують працівників на виробництві, у будівництві та технічних сферах, тоді як у креативних професіях конкуренція серед кандидатів залишається високою.

Питання дефіциту кадрів в Україні останнім часом стало особливо актуальним на тлі війни, мобілізації та дискусій щодо залучення трудових мігрантів.

Раніше РБК-Україна писало, що понад 7 тисяч роботодавців щороку користуються державною програмою компенсацій за працевлаштування переселенців. Найчастіше ВПО наймають у сфері торгівлі та послуг, але бізнес каже, що головною проблемою залишається нестача житла для працівників, а не розмір компенсацій.

Також ми розповідали, що після війни Україна зіткнеться з гострим дефіцитом працівників у будівельній сфері через масштабну відбудову зруйнованої інфраструктури. Демограф Елла Лібанова зазначила, що країні не вистачатиме власної робочої сили, тому важливо стримувати виїзд українців, повертати мігрантів і проводити виважену імміграційну політику.

Трамп дав Ірану тиждень. Рамкову угоду США і Тегерана узгоджено на 95%, - Fox News
