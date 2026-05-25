Зарплати до 60 тисяч гривень: яких спеціалістів зараз найбільше шукають роботодавці
В Україні стрімко зростає попит на робітничі та технічні спеціальності. Найбільше роботодавці зараз шукають комплектувальників, електриків, будівельників та машиністів екскаватора, тоді як вакансій для копірайтерів і маркетологів стає дедалі менше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження OLX Робота
Головне:
- Робітничий бум: В Україні стрімко зростає попит на технічні та виробничі спеціальності.
- Дефіцит на будівництві: Роботодавці масово шукають електриків, різноробочих та мулярів.
- Топ-зарплати: Найвищі заробітки пропонують мулярам, виконробам та машиністам екскаватора.
- Стабільність в IT: Попри шалену конкуренцію серед кандидатів, технічні фахівці досі затребувані.
- Хто ще втрачає роботу: На 49% поменшало вакансій для контент-менеджерів, на 34% - для SMM-спеціалістів.
- Дисбаланс ринку: Потреби бізнесу (виробництво, відбудова) зараз кардинально не збігаються з очікуваннями кандидатів, які шукають легший офісний чи креативний труд.
- Головні чинники: Гострий кадровий голод у країні поглиблюється через наслідки війни, мобілізаційні процеси та відтік населення.
Попит на комплектувальників зріс майже у 10 разів
За даними аналітиків, найбільш помітне зростання вакансій за рік зафіксували у виробничій сфері.
Найбільше роботодавці почали шукати комплектувальників - кількість таких вакансій зросла майже у 10 разів. Медіанна зарплата для цих працівників становить 27,5 тисячі гривень.
Також зріс попит на:
- складальників - на 43% із зарплатою 31,3 тисячі гривень;
- підсобників - на 34% із зарплатою 27,5 тисячі гривень;
- конструкторів - на 27% із зарплатою 32,5 тисячі гривень;
- машиністів екскаватора - на 22% із зарплатою 45 тисяч гривень.
Будівельників та електриків теж не вистачає
Дефіцит кадрів залишається одним із найбільших і у будівельній сфері.
Кількість вакансій для електриків за рік зросла на 37%. Медіанна зарплата у цій сфері становить 38,3 тисячі гривень.
Також роботодавці активніше шукають різноробочих - попит зріс на 35%, а зарплата становить близько 27 тисяч гривень.
На 10% збільшилася кількість вакансій для мулярів. Їм готові платити до 60 тисяч гривень.
Крім того, зріс попит на монтажників, сантехніків та виконробів. Зарплати у цих спеціалістів сягають 42-50 тисяч гривень.
Роботодавці продовжують шукати IT-фахівців
Попри високу конкуренцію серед кандидатів, компанії продовжують шукати і технічних спеціалістів.
Зараз на платформі OLX відкрито понад 200 вакансій у сфері IT, зокрема у великих компаніях.
Також більше вакансій стало у сфері торгівлі. Наприклад, кількість пропозицій для супервайзерів зросла на 43%, а для мерчендайзерів - на 15%.
На кого попит різко впав
Водночас у сфері реклами, дизайну та PR кількість вакансій помітно скоротилася.
Найбільше впав попит на копірайтерів - одразу на 86%. Медіанна зарплата у цій сфері становить 22,5 тисячі гривень.
Також роботодавці рідше шукають:
- маркетологів - мінус 51%;
- контент-менеджерів - мінус 49%;
- SMM-менеджерів - мінус 34%.
Кількість вакансій для адміністраторів у сфері краси, спорту та готельно-ресторанного бізнесу також зменшилася.
Чому виникла така ситуація
Як пояснила керівниця напрямку OLX Робота Марія Абдулліна, потреби бізнесу зараз часто не збігаються з очікуваннями кандидатів.
За її словами, роботодавці найбільше потребують працівників на виробництві, у будівництві та технічних сферах, тоді як у креативних професіях конкуренція серед кандидатів залишається високою.
Питання дефіциту кадрів в Україні останнім часом стало особливо актуальним на тлі війни, мобілізації та дискусій щодо залучення трудових мігрантів.
Раніше РБК-Україна писало, що понад 7 тисяч роботодавців щороку користуються державною програмою компенсацій за працевлаштування переселенців. Найчастіше ВПО наймають у сфері торгівлі та послуг, але бізнес каже, що головною проблемою залишається нестача житла для працівників, а не розмір компенсацій.
Також ми розповідали, що після війни Україна зіткнеться з гострим дефіцитом працівників у будівельній сфері через масштабну відбудову зруйнованої інфраструктури. Демограф Елла Лібанова зазначила, що країні не вистачатиме власної робочої сили, тому важливо стримувати виїзд українців, повертати мігрантів і проводити виважену імміграційну політику.