Уряд запускає програму із працевлаштування у віці 50+. Як вона працюватиме

В Україні стартує національна програма "Досвід має значення", спрямована на працевлаштування та адаптацію фахівців віком від 50 років. Проєкт має стати відповіддю на гострий дефіцит кадрів у критичних галузях економіки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністерки Юлії Свириденко у Telegram .

Головне: Уряд запускає національну програму "Досвід має значення" , яка фокусується на працевлаштуванні та стажуванні українців віком 50+.

Проєкт реалізується спільно з Державним центром зайнятості та бізнесом для подолання дефіциту кадрів у сферах будівництва та оборонної промисловості.

Програма включає три етапи: підготовку до вимог ринку (навчання), зустріч із роботодавцем та стажування з можливістю подальшого працевлаштування.

Мета ініціативи - зняти вікові бар'єри та допомогти досвідченим фахівцям адаптуватися до цифрових вимог сучасних компаній.

Подати заявку на участь у програмі можна через офіційний сайт Державної служби зайнятості.

Чому це важливо для економіки

За словами Свириденко, брак фахівців зараз є одним із найбільших викликів для країни, особливо в будівництві та оборонній промисловості. Уряд робить ставку на людей з досвідом, оскільки вони є основою економічної стійкості.

Дослідження "Ринок праці після 50 років" показало, що роботодавці цінують надійність таких працівників, проте 60% компаній все ще мають вікові стереотипи, а 65% вказують на брак цифрових навичок у кандидатів.

Як працюватиме програма

Програма стажування, яку реалізують спільно з Державним центром зайнятості та бізнесом, складається з трьох етапів:

Навчання: оновлення резюме та здобуття практичних навичок згідно з вимогами сучасного ринку.

Комунікація: зустріч із потенційним роботодавцем для обговорення формату співпраці.

Практика: короткострокове стажування безпосередньо у компанії з можливістю подальшого офіційного працевлаштування.

