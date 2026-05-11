Уряд запускає програму із працевлаштування у віці 50+. Як вона працюватиме

11:34 11.05.2026 Пн
Як зареєструватись для участі у новій програмі?
Нова програма допоможе подолати кадровий голод (фото: Freepik)
В Україні стартує національна програма "Досвід має значення", спрямована на працевлаштування та адаптацію фахівців віком від 50 років. Проєкт має стати відповіддю на гострий дефіцит кадрів у критичних галузях економіки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністерки Юлії Свириденко у Telegram.

Головне:

  • Уряд запускає національну програму "Досвід має значення", яка фокусується на працевлаштуванні та стажуванні українців віком 50+.
  • Проєкт реалізується спільно з Державним центром зайнятості та бізнесом для подолання дефіциту кадрів у сферах будівництва та оборонної промисловості.
  • Програма включає три етапи: підготовку до вимог ринку (навчання), зустріч із роботодавцем та стажування з можливістю подальшого працевлаштування.
  • Мета ініціативи - зняти вікові бар'єри та допомогти досвідченим фахівцям адаптуватися до цифрових вимог сучасних компаній.
  • Подати заявку на участь у програмі можна через офіційний сайт Державної служби зайнятості.

Чому це важливо для економіки

За словами Свириденко, брак фахівців зараз є одним із найбільших викликів для країни, особливо в будівництві та оборонній промисловості. Уряд робить ставку на людей з досвідом, оскільки вони є основою економічної стійкості.

Дослідження "Ринок праці після 50 років" показало, що роботодавці цінують надійність таких працівників, проте 60% компаній все ще мають вікові стереотипи, а 65% вказують на брак цифрових навичок у кандидатів.

Як працюватиме програма

Програма стажування, яку реалізують спільно з Державним центром зайнятості та бізнесом, складається з трьох етапів:

  • Навчання: оновлення резюме та здобуття практичних навичок згідно з вимогами сучасного ринку.
  • Комунікація: зустріч із потенційним роботодавцем для обговорення формату співпраці.
  • Практика: короткострокове стажування безпосередньо у компанії з можливістю подальшого офіційного працевлаштування.

Подати заявку на участь можна за посиланням.

Хантавірус на лайнері: що чекає на 5 українців, які опинилися на борту
