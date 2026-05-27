Выросли в 4 раза: названы профессии с самыми высокими зарплатами в Украине в 2026 году
В Украине в 2026 году самые высокие зарплаты работодатели чаще всего предлагают строителям, работникам СТО, аграриям и дальнобойщикам. В некоторых городах уровень оплаты уже превышает 100-150 тысяч гривен в месяц.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Работа.
Главное:
- Зарплатный рекорд: Самую высокую медианную зарплату зафиксировали в Черкассах - трактористам в агробизнесе предлагают 165 тысяч гривен.
- Главный тренд: В топе по уровню доходов по всей стране оказались именно рабочие специальности.
- Доходы в столице: В Киеве штукатуры зарабатывают около 85 тыс. гривен, рихтовщики - 77,5 тыс. гривен, менеджеры по продаже недвижимости - 75 тыс. гривен.
- Безумный скачок: В Полтаве заработки штукатуров выросли почти втрое, в Житомире трактористов - втрое, а в Черновцах каменщиков - на 217%.
- Причина щедрости: Работодатели вынуждены резко повышать оплату из-за катастрофического дефицита кадров в сферах строительства, логистики, агро и ремонта транспорта.
Самую высокую медианную зарплату среди всех вакансий зафиксировали в Черкассах - трактористам в сфере агробизнеса работодатели готовы платить 165 тысяч гривен. За год зарплата в этой профессии выросла в четыре раза.
Кто сейчас в топе по зарплатам
Аналитики OLX Работа проанализировали вакансии во всех областных центрах Украины и определили профессии с самыми высокими медианными зарплатами.
В большинстве городов лидерами по уровню оплаты остаются именно рабочие специальности. Чаще всего в топе:
- штукатуры;
- фасадчики;
- каменщики;
- плиточники;
- маляры;
- строители;
- автомаляры;
- рихтовщики;
- автоэлектрики.
Также высокие зарплаты работодатели предлагают дальнобойщикам, стоматологам, IT-специалистам и специалистам агросектора.
Какие зарплаты в Киеве
В столице самые высокие зарплаты сейчас предлагают преимущественно в строительной сфере.
В частности:
- штукатуры и фасадчики могут зарабатывать около 85 тысяч гривен;
- рихтовщики - 77,5 тысячи гривен;
- плиточники - 75 тысяч гривен.
В перечень самых оплачиваемых профессий в Киеве также вошли менеджеры по продаже недвижимости - в этой сфере медианная зарплата достигла 75 тысяч гривен, что на 67% больше, чем в прошлом году.
В то же время в столице сохраняется спрос и на высококвалифицированных IT-специалистов. Например, компания N-iX предлагает вакансии для Lead AI/ML Engineer и Lead FullStack Software Engineer with AI с зарплатой до 300 тысяч гривен.
Запад Украины: высокие зарплаты в строительстве и производстве
В западных регионах лучше всего оплачиваются вакансии в строительстве и производственной сфере.
Во Львове фасадчикам предлагают 82 тысячи гривен, в Ивано-Франковске штукатурам и малярам - по 75 тысяч гривен, а в Ровно - около 75 тысяч гривен.
В нескольких городах зарплаты уже превысили 100 тысяч гривен:
- в Луцке технологи на производстве могут зарабатывать 110 тысяч гривен;
- в Черновцах каменщикам предлагают более 103 тысяч гривен;
- в Тернополе рихтовщикам на СТО - 100 тысяч гривен.
Отдельно аналитики отмечают высокие зарплаты для дальнобойщиков:
- в Луцке - 85 тысяч гривен;
- в Тернополе - 70 тысяч гривен;
- во Львове - более 66 тысяч гривен.
В каких городах зарплаты выросли сильнее всего
В ряде городов за год зафиксировали резкий рост зарплат.
Например:
- в Черновцах зарплата каменщиков выросла более чем на 217%;
- в Полтаве зарплата штукатуров увеличилась почти втрое;
- в Житомире трактористы начали зарабатывать более чем в три раза больше;
- во Львове зарплаты маляров выросли на 62%.
В Виннице зарплаты плиточников выросли более чем вдвое, а маляров - на 70%.
Юг и восток: спрос на технических специалистов
На юге и востоке страны работодатели активно ищут технических специалистов, работников производства и строителей.
В Одессе плиточникам предлагают 85 тысяч гривен, в Николаеве каменщикам - 90 тысяч гривен, а в Херсоне стоматологи могут зарабатывать до 150 тысяч гривен.
В Харькове среди самых оплачиваемых вакансий:
- автоэлектрики - 65 тысяч гривен;
- мастера по ремонту техники - 61 тысяча гривен;
- штукатуры, фасадчики и маляры - около 55 тысяч гривен.
В Полтаве штукатурам предлагают до 100 тысяч гривен, а в Запорожье стоматологи могут зарабатывать 85 тысяч гривен.
Почему работодатели готовы платить больше
Аналитики объясняют высокие зарплаты дефицитом кадров в технических и рабочих профессиях. Больше всего работников сейчас не хватает в:
- строительстве;
- производстве;
- логистике;
- агросекторе;
- ремонте транспорта;
- медицине.
Именно поэтому работодатели все чаще вынуждены поднимать зарплаты, чтобы найти специалистов.
