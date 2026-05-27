ua en ru
Ср, 27 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Деньги

Выросли в 4 раза: названы профессии с самыми высокими зарплатами в Украине в 2026 году

06:40 27.05.2026 Ср
4 мин
Кому в Украине готовы платить более 100 тысяч гривен?
aimg Татьяна Веремеева
Выросли в 4 раза: названы профессии с самыми высокими зарплатами в Украине в 2026 году Фото: Одни из самых высоких зарплат в Украине у трактористов (Getty Images)
Разбираемся в субсидиях и пенсиях за тебя! Подпишись на РБК-Украина в Google

В Украине в 2026 году самые высокие зарплаты работодатели чаще всего предлагают строителям, работникам СТО, аграриям и дальнобойщикам. В некоторых городах уровень оплаты уже превышает 100-150 тысяч гривен в месяц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Работа.

Читайте также: Зарплаты до 60 тысяч гривен: каких специалистов сейчас больше всего ищут работодатели

Главное:

  • Зарплатный рекорд: Самую высокую медианную зарплату зафиксировали в Черкассах - трактористам в агробизнесе предлагают 165 тысяч гривен.
  • Главный тренд: В топе по уровню доходов по всей стране оказались именно рабочие специальности.
  • Доходы в столице: В Киеве штукатуры зарабатывают около 85 тыс. гривен, рихтовщики - 77,5 тыс. гривен, менеджеры по продаже недвижимости - 75 тыс. гривен.
  • Безумный скачок: В Полтаве заработки штукатуров выросли почти втрое, в Житомире трактористов - втрое, а в Черновцах каменщиков - на 217%.
  • Причина щедрости: Работодатели вынуждены резко повышать оплату из-за катастрофического дефицита кадров в сферах строительства, логистики, агро и ремонта транспорта.

Самую высокую медианную зарплату среди всех вакансий зафиксировали в Черкассах - трактористам в сфере агробизнеса работодатели готовы платить 165 тысяч гривен. За год зарплата в этой профессии выросла в четыре раза.

Кто сейчас в топе по зарплатам

Аналитики OLX Работа проанализировали вакансии во всех областных центрах Украины и определили профессии с самыми высокими медианными зарплатами.

В большинстве городов лидерами по уровню оплаты остаются именно рабочие специальности. Чаще всего в топе:

  • штукатуры;
  • фасадчики;
  • каменщики;
  • плиточники;
  • маляры;
  • строители;
  • автомаляры;
  • рихтовщики;
  • автоэлектрики.

Также высокие зарплаты работодатели предлагают дальнобойщикам, стоматологам, IT-специалистам и специалистам агросектора.

Какие зарплаты в Киеве

В столице самые высокие зарплаты сейчас предлагают преимущественно в строительной сфере.

В частности:

  • штукатуры и фасадчики могут зарабатывать около 85 тысяч гривен;
  • рихтовщики - 77,5 тысячи гривен;
  • плиточники - 75 тысяч гривен.

В перечень самых оплачиваемых профессий в Киеве также вошли менеджеры по продаже недвижимости - в этой сфере медианная зарплата достигла 75 тысяч гривен, что на 67% больше, чем в прошлом году.

В то же время в столице сохраняется спрос и на высококвалифицированных IT-специалистов. Например, компания N-iX предлагает вакансии для Lead AI/ML Engineer и Lead FullStack Software Engineer with AI с зарплатой до 300 тысяч гривен.

Запад Украины: высокие зарплаты в строительстве и производстве

В западных регионах лучше всего оплачиваются вакансии в строительстве и производственной сфере.

Во Львове фасадчикам предлагают 82 тысячи гривен, в Ивано-Франковске штукатурам и малярам - по 75 тысяч гривен, а в Ровно - около 75 тысяч гривен.

В нескольких городах зарплаты уже превысили 100 тысяч гривен:

  • в Луцке технологи на производстве могут зарабатывать 110 тысяч гривен;
  • в Черновцах каменщикам предлагают более 103 тысяч гривен;
  • в Тернополе рихтовщикам на СТО - 100 тысяч гривен.

Отдельно аналитики отмечают высокие зарплаты для дальнобойщиков:

  • в Луцке - 85 тысяч гривен;
  • в Тернополе - 70 тысяч гривен;
  • во Львове - более 66 тысяч гривен.

В каких городах зарплаты выросли сильнее всего

В ряде городов за год зафиксировали резкий рост зарплат.

Например:

  • в Черновцах зарплата каменщиков выросла более чем на 217%;
  • в Полтаве зарплата штукатуров увеличилась почти втрое;
  • в Житомире трактористы начали зарабатывать более чем в три раза больше;
  • во Львове зарплаты маляров выросли на 62%.

В Виннице зарплаты плиточников выросли более чем вдвое, а маляров - на 70%.

Юг и восток: спрос на технических специалистов

На юге и востоке страны работодатели активно ищут технических специалистов, работников производства и строителей.

В Одессе плиточникам предлагают 85 тысяч гривен, в Николаеве каменщикам - 90 тысяч гривен, а в Херсоне стоматологи могут зарабатывать до 150 тысяч гривен.

В Харькове среди самых оплачиваемых вакансий:

  • автоэлектрики - 65 тысяч гривен;
  • мастера по ремонту техники - 61 тысяча гривен;
  • штукатуры, фасадчики и маляры - около 55 тысяч гривен.

В Полтаве штукатурам предлагают до 100 тысяч гривен, а в Запорожье стоматологи могут зарабатывать 85 тысяч гривен.

Почему работодатели готовы платить больше

Аналитики объясняют высокие зарплаты дефицитом кадров в технических и рабочих профессиях. Больше всего работников сейчас не хватает в:

  • строительстве;
  • производстве;
  • логистике;
  • агросекторе;
  • ремонте транспорта;
  • медицине.

Именно поэтому работодатели все чаще вынуждены поднимать зарплаты, чтобы найти специалистов.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине запускают программу "Опыт имеет значение" для трудоустройства людей в возрасте 50+. Инициатива должна помочь преодолеть дефицит кадров в строительстве и оборонной сфере. Программа предусматривает обучение, стажировку и дальнейшее трудоустройство, а также призвана уменьшить возрастные стереотипы на рынке труда.

Также мы рассказывали, какую работу предлагают ветеранам в Украине и сколько готовы платить.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Зарплата в Украине Работа в Украине
Новости
Закон о посылках провалили: что планирует делать Минфин с условием от МВФ
Закон о посылках провалили: что планирует делать Минфин с условием от МВФ
Аналитика
Налог на посылки как ультиматум МВФ: почему Украина рискует миллиардами
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Налог на посылки как ультиматум МВФ: почему Украина рискует миллиардами