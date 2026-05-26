Закон про посилки провалили: що планує робити Мінфін з умовою від МВФ

Оподаткування посилок, яке сьогодні відхилив парламент, одна з умов Міжнародного валютного фонду. Від виконання цих умов залежить фінансування України.

Про це в коментарі РБК-Україна заявили у прес-службі Міністерства фінансів України.

Як наголосили у Мінфіні, оподаткування міжнародних поштових та експрес-відправлень - важливе фінансово-економічне рішення для України.

"Йдеться насамперед про створення конкурентних умов для українського бізнесу, а також про детінізацію економіки, додатковий ресурс для державного бюджету та гармонізацію законодавства з підходами ЄС", - пояснили в міністерстві.

Водночас, як нагадали у Мінфіні у відповідь на запит РБК-Україна, це питання є частиною програми співпраці з МВФ.

"Послідовне виконання домовленостей дозволяє нам зберігати довіру міжнародних партнерів і забезпечує міжнародне фінансування, зокрема бюджетну частину пакета підтримки USL від ЄС на 2026-2027 роки", - наголосили у Мінфіні.

Тому міністерство планує продовжити роботу з народними депутатами, профільними комітетами та бізнес-спільнотою для подальшого опрацювання та реалізації цього рішення.

Провал закону про посилки

Нагадаємо, сьогодні Рада не підтримала законопроєкт №12360, а також відхилила запропоновані до нього правки щодо оподаткування посилок. На повторне друге читання документ також відмовилися відправляти. Тому, як пояснював нардеп Ярослав Железняк, тепер Кабміну доведеться вносити до Ради окремий законопроєкт.