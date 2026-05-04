Робота для ветеранів: кому в Україні готові платити до 85 тисяч гривень
Ринок праці в Україні поступово адаптується до зростання кількості кандидатів зі статусом учасника бойових дій (УБД). Наразі в країні налічується близько 1,8 млн ветеранів, що становить значну частку працездатного населення.
РБК-Україна з посиланням на дослідження OLX Робота розповідає, які сфери є найбільш відкритими для людей зі статусом УБД та на яку оплату вони можуть розраховувати.
Головне:
- Кількість ветеранів: В Україні вже налічується близько 1,8 млн ветеранів, що суттєво впливає на працездатний сегмент населення.
- Найпопулярніші сфери: Найбільше пропозицій зосереджено у виробництві, логістиці (водії, вантажники) та роздрібній торгівлі.
- Найвищі доходи: У будівельній галузі штукатури можуть отримувати до 85 тис. гривень, муляри - близько 60 тис. гривень.
- Динаміка вакансій: За рік попит на ветеранів найбільше зріс у сфері клінінгу та виробництві, проте в IT-секторі спостерігається скорочення.
Де найчастіше пропонують роботу ветеранам
Найбільше вакансій у березні 2026 року було у сфері виробництва та робітничих спеціальностей - понад 2,2 тисячі пропозицій із середньою зарплатою 27,5 тис. гривень.
Також значна кількість вакансій зосереджена у логістиці та доставці. Зокрема:
- водії - 1843 вакансії із зарплатою близько 37,5 тис. гривень;
- вантажники - 929 вакансій (26,4 тис. гривень);
- кур’єри - 360 вакансій (35 тис. гривень);
- комірники - 350 вакансій (27,5 тис. гривень).
У роздрібній торгівлі попит також залишається стабільним: понад 1,1 тисячі вакансій для продавців із зарплатою близько 25 тис. гривень, а також пропозиції для касирів.
Серед інших популярних напрямів - охорона (744 вакансії), будівництво (694 вакансії) та автосервіс.
Де платять найбільше
Найвищі зарплати пропонують у будівельній сфері. Зокрема:
- штукатури можуть заробляти до 85 тис. гривень;
- муляри - близько 60 тис. гривень;
- виконроби, малярі та плиточники - близько 57,5 тис. гривень;
- фасадники - понад 56 тис. гривень.
Також високі зарплати є в інших сферах:
- СТО та автомийки - рихтувальники отримують близько 61,5 тис. гривень;
- продажі - менеджери до 59 тис. гривень;
- сфера краси та спорту - масажисти близько 55 тис. гривень;
- логістика - далекобійники близько 55 тис. гривень.
Як змінюється кількість вакансій
За рік у частині сфер кількість вакансій для ветеранів зросла. Найбільше:
- у клінінгу та домашньому персоналі - на 62%;
- у виробництві - на 40,5%;
- в адміністративному сегменті - на 37%.
Водночас у деяких галузях, зокрема IT, кількість таких пропозицій скоротилася.
Що це означає для ринку праці
За офіційними даними, в Україні вже близько 1,8 млн ветеранів, і ця цифра зростає. Це суттєво впливає на ринок праці.
Дослідження показує, що роботодавці поступово відкриваються до найму ветеранів, однак основний попит наразі зосереджений у робітничих професіях і сферах із фізичною працею. Одночасно з цим зростає потреба у створенні кращих умов праці та гідної оплати для цієї категорії кандидатів.
Раніше РБК-Україна розповідало про розширення державної підтримки ветеранів - зокрема житлових пільг, працевлаштування та запуск нових сервісів.
Також ми писали про запуск у Львові програми підтримки ветеранів з інвалідністю - їм компенсуватимуть до 400 тисяч гривень на облаштування житла. Гроші можна використати на адаптацію будинку чи квартири (пандуси, ширші двері, санвузол тощо).