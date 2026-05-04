ua en ru
Пн, 04 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Робота для ветеранів: кому в Україні готові платити до 85 тисяч гривень

06:40 04.05.2026 Пн
3 хв
Аналітики назвали галузі, де найчастіше чекають на кандидатів із УБД
aimg Тетяна Веремєєва
Робота для ветеранів: кому в Україні готові платити до 85 тисяч гривень Фото: В Україні стало більше вакансій для УБД (Getty Images)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Ринок праці в Україні поступово адаптується до зростання кількості кандидатів зі статусом учасника бойових дій (УБД). Наразі в країні налічується близько 1,8 млн ветеранів, що становить значну частку працездатного населення.

РБК-Україна з посиланням на дослідження OLX Робота розповідає, які сфери є найбільш відкритими для людей зі статусом УБД та на яку оплату вони можуть розраховувати.

Читайте також: Бізнес ветеранів: як у Києві отримати гранти і кредити на власну справу

Головне:

  • Кількість ветеранів: В Україні вже налічується близько 1,8 млн ветеранів, що суттєво впливає на працездатний сегмент населення.
  • Найпопулярніші сфери: Найбільше пропозицій зосереджено у виробництві, логістиці (водії, вантажники) та роздрібній торгівлі.
  • Найвищі доходи: У будівельній галузі штукатури можуть отримувати до 85 тис. гривень, муляри - близько 60 тис. гривень.
  • Динаміка вакансій: За рік попит на ветеранів найбільше зріс у сфері клінінгу та виробництві, проте в IT-секторі спостерігається скорочення.

Де найчастіше пропонують роботу ветеранам

Найбільше вакансій у березні 2026 року було у сфері виробництва та робітничих спеціальностей - понад 2,2 тисячі пропозицій із середньою зарплатою 27,5 тис. гривень.

Також значна кількість вакансій зосереджена у логістиці та доставці. Зокрема:

  • водії - 1843 вакансії із зарплатою близько 37,5 тис. гривень;
  • вантажники - 929 вакансій (26,4 тис. гривень);
  • кур’єри - 360 вакансій (35 тис. гривень);
  • комірники - 350 вакансій (27,5 тис. гривень).

У роздрібній торгівлі попит також залишається стабільним: понад 1,1 тисячі вакансій для продавців із зарплатою близько 25 тис. гривень, а також пропозиції для касирів.

Серед інших популярних напрямів - охорона (744 вакансії), будівництво (694 вакансії) та автосервіс.

Де платять найбільше

Найвищі зарплати пропонують у будівельній сфері. Зокрема:

  • штукатури можуть заробляти до 85 тис. гривень;
  • муляри - близько 60 тис. гривень;
  • виконроби, малярі та плиточники - близько 57,5 тис. гривень;
  • фасадники - понад 56 тис. гривень.

Також високі зарплати є в інших сферах:

  • СТО та автомийки - рихтувальники отримують близько 61,5 тис. гривень;
  • продажі - менеджери до 59 тис. гривень;
  • сфера краси та спорту - масажисти близько 55 тис. гривень;
  • логістика - далекобійники близько 55 тис. гривень.

Як змінюється кількість вакансій

За рік у частині сфер кількість вакансій для ветеранів зросла. Найбільше:

  • у клінінгу та домашньому персоналі - на 62%;
  • у виробництві - на 40,5%;
  • в адміністративному сегменті - на 37%.

Водночас у деяких галузях, зокрема IT, кількість таких пропозицій скоротилася.

Що це означає для ринку праці

За офіційними даними, в Україні вже близько 1,8 млн ветеранів, і ця цифра зростає. Це суттєво впливає на ринок праці.

Дослідження показує, що роботодавці поступово відкриваються до найму ветеранів, однак основний попит наразі зосереджений у робітничих професіях і сферах із фізичною працею. Одночасно з цим зростає потреба у створенні кращих умов праці та гідної оплати для цієї категорії кандидатів.

Раніше РБК-Україна розповідало про розширення державної підтримки ветеранів - зокрема житлових пільг, працевлаштування та запуск нових сервісів.

Також ми писали про запуск у Львові програми підтримки ветеранів з інвалідністю - їм компенсуватимуть до 400 тисяч гривень на облаштування житла. Гроші можна використати на адаптацію будинку чи квартири (пандуси, ширші двері, санвузол тощо).

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Робота в Україні Ветерани
Новини
Вчорашня атака на Київщину була нетиповою: "Флеш" показав, які дрони запускала РФ
Вчорашня атака на Київщину була нетиповою: "Флеш" показав, які дрони запускала РФ
Аналітика
"Жодна задача не варта безглуздої втрати людей": військові 1 ОШП про дрони і ціну перемоги
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "Жодна задача не варта безглуздої втрати людей": військові 1 ОШП про дрони і ціну перемоги