Знову передумав? У Трампа уточнили наказ про випробування ядерної зброї

Міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що випробування ядерної зброї "поки що не включатимуть" випробування боєголовок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
"Я думаю, що випробування, про які ми зараз говоримо, є системними випробуваннями. Це не ядерні вибухи. Це те, що ми називаємо некритичними вибухами", - зазначив він.
За словами Райта, такі випробування включають "всі інші частини ядерної зброї", щоб переконатися, що вони мають "відповідну геометрію і можуть викликати ядерний вибух".
Він також відповів на запитання, чи повинні мешканці, що проживають поблизу військового ядерного полігону США в Неваді, "очікувати в якийсь момент грибоподібну хмару". Райт наголосив, що їм "не варто турбуватися".
Варто додати, що Сполучені Штати не проводили випробування вибухів ядерної зброї з 1992 року, коли президент Джордж Буш-старший оголосив мораторій.
Нагадаємо, 30 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що його країна відновлює ядерні випробування.
Пізніше американський лідер пояснив, що таке рішення було ухвалено через те, що "всі інші країни проводять ядерні випробування". Він наголосив, що у США найбільше ядерної зброї, але її випробування було зупинено багато років тому.
Зазначимо, таке рішення Трамп ухвалив після того, як російський диктатор Володимир Путін похвалився нібито успішними випробуваннями "новітньої" крилатої ракети "Буревісник" і ядерного підводного дрона "Посейдон".
У відповіль президент США заявив, що Путіну потрібно не проводити випробування ракет, а завершити війну проти України.
Глава Пентагону Піт Гегсет повідомив, що рішення Сполучених Штатів відновити ядерні випробування зроблять ядерний конфлікт менш імовірним.