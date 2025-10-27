ua en ru
Трамп про "Буревісник" Путіна: він має закінчити війну в Україні, а не випробовувати ракети

США, Понеділок 27 жовтня 2025 08:58
Трамп про "Буревісник" Путіна: він має закінчити війну в Україні, а не випробовувати ракети
Автор: Наталія Кава

Президент США Дональд Трамп відкинув повідомлення про випробування Росією крилатої ракети з ядерним двигуном "Буревісник" і розкритикував Володимира Путіна за його заяви про нову зброю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Під час спілкування з журналістами на борту літака Air Force One Трамп заявив, що Сполучені Штати також мають потужний ядерний арсенал, зокрема атомні підводні човни, які розташовані поблизу російських берегів.

"Вони знають, що ми маємо атомний підводний човен - найкращий у світі - прямо біля їхнього узбережжя. Ми теж не граємо з ними в ігри. Ми постійно випробовуємо ракети", - сказав Трамп.

Американський лідер також висловив здивування тим, що Путін хвалиться ракетними випробуваннями на тлі війни в Україні.

"Я не думаю, що Путін повинен про це говорити, до речі. Він має закінчити війну, яка мала тривати тиждень, а тепер триває вже четвертий рік. Ось що він повинен робити - замість того, щоб випробовувати ракети", - наголосив Трамп.

"Буревісник" Путіна

Вчора російський диктатор Володимир Путін відвідав один із пунктів управління об’єднаного угруповання військ. Під час візиту головною темою стала доповідь про нібито "успішні" випробування ядерної ракети "Буревісник".

Ця ракета є черговим довгобудом РФ, адже роботи над нею за участі ОКБ "Новатор" стартували ще у грудні 2001 року, а вперше офіційно про проєкт заявили лише у 2018-му.

Детально про те, що відомо про російський "Буревісник" - читайте у матеріалі РБК-Україна.

