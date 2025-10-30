ua en ru
Чт, 30 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Трамп доручив почати випробування ядерної зброї США

Четвер 30 жовтня 2025 03:32
UA EN RU
Трамп доручив почати випробування ядерної зброї США Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Президент США Дональд Трамп заявив, що він доручив Пентагону негайно почати випробування ядерної зброї Америки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у соцмережі Truth Social.

Глава Білого дому наголосив, що у США більше ядерної зброї, ніж у будь-якої іншої країни.

"Цього було досягнуто, включно з повною модернізацією та оновленням наявної зброї, під час мого першого терміну повноважень", - заявив Трамп.

Президент США додав, що через величезну руйнівну силу ядерної зброї "ненавидів це робити", але у нього не було вибору.

Як сказав Трамп, Росія посідає друге місце за ядерною зброєю, а Китай - третє з великим відривом, однак Пекін уже протягом 5 років зрівняється з Москвою. Тому він доручив почати випробування ядерної зброї США.

"У зв'язку з програмами випробувань, що проводяться іншими країнами, я доручив Міністерству війни почати випробування нашої ядерної зброї на рівноправній основі. Цей процес розпочнеться негайно. Дякую вам за увагу до цього питання", - резюмував глава Білого дому.

Нагадаємо, наприкінці серпня Дональд Трамп заявив, що США домовляються з Росією про обмеження кількості ядерної зброї. Він додав, що до діалогу хоча залучити Китай.

Уже у вересні російський диктатор Володимир Путін запропонував добровільно дотримуватися лімітів, які обмежують розмір двох найбільших ядерних арсеналів, якщо США зроблять те ж саме.

Пізніше Трамп схвально відгукнувся на ідею Путіна про обмеження розміщення стратегічних ядерних озброєнь.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Дональд Трамп
Новини
Вигадки і фантазії. У ЗСУ спростували заяву Путіна про нібито оточення Куп’янська
Вигадки і фантазії. У ЗСУ спростували заяву Путіна про нібито оточення Куп’янська
Аналітика
Праві наступають. Хто переможе на виборах в Нідерландах і чи загрожує це Україні
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна Праві наступають. Хто переможе на виборах в Нідерландах і чи загрожує це Україні