Трамп доручив почати випробування ядерної зброї США
Президент США Дональд Трамп заявив, що він доручив Пентагону негайно почати випробування ядерної зброї Америки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у соцмережі Truth Social.
Глава Білого дому наголосив, що у США більше ядерної зброї, ніж у будь-якої іншої країни.
"Цього було досягнуто, включно з повною модернізацією та оновленням наявної зброї, під час мого першого терміну повноважень", - заявив Трамп.
Президент США додав, що через величезну руйнівну силу ядерної зброї "ненавидів це робити", але у нього не було вибору.
Як сказав Трамп, Росія посідає друге місце за ядерною зброєю, а Китай - третє з великим відривом, однак Пекін уже протягом 5 років зрівняється з Москвою. Тому він доручив почати випробування ядерної зброї США.
"У зв'язку з програмами випробувань, що проводяться іншими країнами, я доручив Міністерству війни почати випробування нашої ядерної зброї на рівноправній основі. Цей процес розпочнеться негайно. Дякую вам за увагу до цього питання", - резюмував глава Білого дому.
Нагадаємо, наприкінці серпня Дональд Трамп заявив, що США домовляються з Росією про обмеження кількості ядерної зброї. Він додав, що до діалогу хоча залучити Китай.
Уже у вересні російський диктатор Володимир Путін запропонував добровільно дотримуватися лімітів, які обмежують розмір двох найбільших ядерних арсеналів, якщо США зроблять те ж саме.
Пізніше Трамп схвально відгукнувся на ідею Путіна про обмеження розміщення стратегічних ядерних озброєнь.