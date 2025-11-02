Опять передумал? У Трампа уточнили приказ об испытании ядерного оружия

"Я думаю, что испытания, о которых мы сейчас говорим, являются системными испытаниями. Это не ядерные взрывы. Это то, что мы называем некритическими взрывами", - отметил он.

По словам Райта, такие испытания включают "все другие части ядерного оружия", чтобы убедиться, что они имеют "соответствующую геометрию и могут вызвать ядерный взрыв".

Он также ответил на вопрос, должны ли жители, проживающие вблизи военного ядерного полигона США в Неваде, "ожидать в какой-то момент грибовидное облако". Райт отметил, что им "не стоит беспокоиться".

Стоит добавить, что Соединенные Штаты не проводили испытания взрывов ядерного оружия с 1992 года, когда президент Джордж Буш-старший объявил мораторий.