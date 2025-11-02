Опять передумал? У Трампа уточнили приказ об испытании ядерного оружия

Министр энергетики США Крис Райт заявил, что испытания ядерного оружия "пока не будут включать" испытания боеголовок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
"Я думаю, что испытания, о которых мы сейчас говорим, являются системными испытаниями. Это не ядерные взрывы. Это то, что мы называем некритическими взрывами", - отметил он.
По словам Райта, такие испытания включают "все другие части ядерного оружия", чтобы убедиться, что они имеют "соответствующую геометрию и могут вызвать ядерный взрыв".
Он также ответил на вопрос, должны ли жители, проживающие вблизи военного ядерного полигона США в Неваде, "ожидать в какой-то момент грибовидное облако". Райт отметил, что им "не стоит беспокоиться".
Стоит добавить, что Соединенные Штаты не проводили испытания взрывов ядерного оружия с 1992 года, когда президент Джордж Буш-старший объявил мораторий.
Напомним, 30 октября президент США Дональд Трамп заявил, что его страна возобновляет ядерные испытания.
Позже американский лидер объяснил, что такое решение было принято из-за того, что "все другие страны проводят ядерные испытания". Он подчеркнул, что у США больше всего ядерного оружия, но его испытания были остановлены много лет назад.
Отметим, такое решение Трамп принял после того, как российский диктатор Владимир Путин похвастался якобы успешными испытаниями "новейшей" крылатой ракеты "Буревестник" и ядерного подводного дрона "Посейдон".
В ответ президент США заявил, что Путину нужно не проводить испытания ракет, а завершить войну против Украины.
Глава Пентагона Пит Гегсет сообщил, что решение Соединенных Штатов возобновить ядерные испытания сделают ядерный конфликт менее вероятным.