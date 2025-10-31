Гегсет про ядерні випробування США: роблять війну менш імовірною

Як передає РБК-Україна , про це американський міністр оборони заявив на прес-конференції з генеральним секретарем Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) Као Кім Хоурном.

"Тому розуміння цього і відновлення випробувань - досить відповідальний, дуже відповідальний захід для досягнення цієї мети. Я думаю, що це робить ядерний конфлікт менш імовірним", - додав голова Пентагону.

За його словами, президент США Дональд Трамп ясно дав зрозуміти, що США необхідно мати надійне ядерне стримування. Ядерна зброя - основа засобів стримування.

У відповідь Хегсет розповів, що Пентагон працює з Міністерством енергетики над ядерними випробуваннями.

Журналіст запитала, які саме випробування Міністерству оборони доручили проводити і як скоро вони відбудуться.

США відновлюють ядерні випробування

Нагадаємо, вчора, 30 жовтня, за годину до зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном президент США Дональд Трамп заявив, що його країна відновлює ядерні випробування.

Пізніше він пояснив, що таке рішення ухвалив через те, що "всі інші країни проводять ядерні випробування".

Трамп звернув увагу, що у США найбільше ядерної зброї, але її випробування було зупинено багато років тому.

Варто зауважити, що таке рішення американський лідер ухвалив після того, як російський диктатор Володимир Путін похвалився успішними випробуваннями "новітньої" крилатої ракети "Буревісник" і ядерного підводного дрона "Посейдон".

Трамп тоді заявляв, що Путіну потрібно не проводити випробування ракет, а завершити війну проти України.