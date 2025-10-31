ua en ru
Політика

Гегсет про ядерні випробування США: роблять війну менш імовірною

Куала-Лумпур, П'ятниця 31 жовтня 2025 21:56
Гегсет про ядерні випробування США: роблять війну менш імовірною Фото: Піт Гегсет, голова Пентагону (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Глава Пентагону Піт Гегсет вважає, що рішення США відновити ядерні випробування зроблять ядерний конфлікт менш імовірним.

Як передає РБК-Україна, про це американський міністр оборони заявив на прес-конференції з генеральним секретарем Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) Као Кім Хоурном.

Журналіст запитала, які саме випробування Міністерству оборони доручили проводити і як скоро вони відбудуться.

У відповідь Хегсет розповів, що Пентагон працює з Міністерством енергетики над ядерними випробуваннями.

За його словами, президент США Дональд Трамп ясно дав зрозуміти, що США необхідно мати надійне ядерне стримування. Ядерна зброя - основа засобів стримування.

"Тому розуміння цього і відновлення випробувань - досить відповідальний, дуже відповідальний захід для досягнення цієї мети. Я думаю, що це робить ядерний конфлікт менш імовірним", - додав голова Пентагону.

США відновлюють ядерні випробування

Нагадаємо, вчора, 30 жовтня, за годину до зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном президент США Дональд Трамп заявив, що його країна відновлює ядерні випробування.

Пізніше він пояснив, що таке рішення ухвалив через те, що "всі інші країни проводять ядерні випробування".

Трамп звернув увагу, що у США найбільше ядерної зброї, але її випробування було зупинено багато років тому.

Варто зауважити, що таке рішення американський лідер ухвалив після того, як російський диктатор Володимир Путін похвалився успішними випробуваннями "новітньої" крилатої ракети "Буревісник" і ядерного підводного дрона "Посейдон".

Трамп тоді заявляв, що Путіну потрібно не проводити випробування ракет, а завершити війну проти України.

