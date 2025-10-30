"Нам теж варто почати": Трамп пояснив наказ почати випробування ядерної зброї

Під час спілкування з пресою Трампа запитали, чому він написав відповідний пост, і що спонукало його зробити це прямо перед зустріччю з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

У відповідь він сказав, що рішення пов'язане з тим, що інші країни проводять випробування ядерної зброї, а США - ні.

"Я не пов'язаний з іншими країнами, але, знаєте, вони всі проводять ядерні випробування. У нас ядерної зброї більше, ніж у будь-кого. Ми не проводимо випробувань. Ми зупинили їх багато років тому. Але раз інші проводять, думаю, нам теж варто", - сказав Трамп.

На уточнювальне запитання, коли і де це буде, президент сказав очікувати: "Це буде оголошено. У нас є випробувальні полігони. Все оголосимо".