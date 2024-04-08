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Знищені 16 танків, майже сотня артсистем. В МВС назвали досягнення Нацгвардії за тиждень

Фото: в МВС назвали досягнення Нацгвардії за тиждень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом минулого тижня бійці Національної гвардії України знищили 16 танків й більше 90 артилерійських систем російських терористів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.

Протягом минулого тижня бійці знищили: 

  • 16  танків;
  • 94  артилерійських системи;
  • 69  одиниць бронетехніки;
  • 65  одиниць автомобільної техніки;  
  • 19  складів з боєкомплектом; 
  • 6   засобів РЕБ; 
  • 72 бліндажі з особовим складом противника.

Фото: в МВС назвали досягнення Нацгвардії за тиждень (t.me/Klymenko_MVS)

Втрати Росії у війні 

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 7 квітня, українські воїни ліквідували ще 890 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 448 400 військових.

Тим часом українські прикордонники показали відбиття ворожого штурму на Бахмутському напрямку. Тоді ж під час бою було знищено дев'ять окупантів разом з їх технікою.

У тому ж числі прикордонники показали знищення ворожих дронів над Дніпропетровською областю.  

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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