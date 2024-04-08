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Уничтожены 16 танков, около сотни артсистем. В МВД назвали достижение Нацгвардии за неделю

Фото: в МВД назвали достижение Нацгвардии за неделю (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В течение прошлой недели бойцы Национальной гвардии Украины уничтожили 16 танков и более 90 артиллерийских систем российских террористов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал министра внутренних дел Украины Игоря Клименко.

В течение прошлой недели бойцы уничтожили:

  • 16 танков;
  • 94 артиллерийские системы;
  • 69 единиц бронетехники;
  • 65 единиц автомобильной техники;
  • 19 складов с боекомплектом;
  • 6 средств РЭБ;
  • 72 блиндажа с личным составом противника.

Фото: в МВД назвали достижение Нацгвардии за неделю (t.me/Klymenko_MVS)

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 7 апреля, украинские воины ликвидировали еще 890 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 448 400 военных.

Тем временем украинские пограничники показали отражение вражеского штурма на Бахмутском направлении. Тогда же во время боя было уничтожено девять оккупантов вместе с их техникой.

В том же числе пограничники показали уничтожение вражеских дронов над Днепропетровской областью.

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