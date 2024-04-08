Ще 13 танків та майже 900 окупантів: Генштаб ЗСУ оновив втрати росармії
Військові ЗСУ за добу ліквідували ще 890 російських окупантів, і таким чином загальні втрати ворога в особовому складі з початку широкомасштабного вторгнення вже склали близько 448 400 солдатів. Також Сили оборони знищили ще 13 танків та 40 артсистем загарбників.
Про це передає РБК-Україна, посилаючись на ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ 8 квітня.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 08.04.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 448400 (+890) осіб ліквідовано;
- танків - 7087 (+13) од.;
- бойових броньованих машин - 13575 (+24) од.;
- артилерійських систем - 11356 (+40) од.;
- РСЗВ - 1039 (+3) од.;
- засоби ППО - 751 (+2) од.;
- літаків - 347 од.;
- вертольотів - 325 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8996 (+40) од.;
- крилаті ракети - 2065 (+1) од.;
- кораблі/катери - 26 од.;
- підводні човни - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 15110 (+39) од.;
- спеціальна техніка - 1867 (+3) од.
Ситуація на фронті
Раніше в Генштабі ЗСУ у сьогоднішньому ранковому зведенні 8 квітня розповіли, що в Україні на фронті впродовж доби відбулося 76 бойових зіткнень.
Також зазначається, що Новопавлівський напрямок залишається "найгарячішим" - там противник, за підтримки авіації, 22 рази намагався прорвати оборону українських захисників.
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