Прикордонники показали, як знищили дрони РФ над Дніпропетровською областю (відео)

Українські прикордонники знищили два російських дрони над Дніпропетровською областю під час атаки окупантів в ніч на 7 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України .

"Прикордонники знищили 2 ворожих "шахеди" в небі над Дніпропетровською областю цієї ночі", - йдеться у повідомленні.

Обстріл Дніпропетровської області

У ніч проти 7 квітня російські окупанти вчергове запустили по Україні ударні безпілотники типу "Шахед". У низці областей оголосили повітряну тривогу.

У Дніпропетровській області вночі збили 11 дронів-камікадзе. По два - у Криворізькому та Дніпровському районах. Ще сім - у Камʼянському. У останньому через падіння уламків пошкодило декілька будівель та автівки.

Загалом цієї ночі Росія випустила по Україні керовану авіаційну ракету Х-31 з окупованої Луганської області, балістичну ракету "Іскандер-М" з Криму та 17 "Шахедів" з мису Чауда (Крим). Усі дрони були збиті ППО.

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