Знайшли рецепт успіху: політолог пояснив, чому зустріч Зеленського та Трампа пройшла гарно

Зустріч президента України Володимира Зеленського з його американським колегою Дональдом Трампом на полях саміту НАТО в Гаазі пройшла вдало. Це стало можливим завдяки тому, що у Зеленського знайшли своєрідний "рецепт успіху" організації зустрічі двох лідерів.

Саакян зазначив, що питання надання Україні озброєння між двома лідерами, скоріше за все, обговорювалося. Та й загалом, зустріч пройшла достатньо добре.

"Бачимо, що немає ніяких ані скандальних хвостів інформаційних. І навпаки, Трамп дуже схвально відгукувався, Зеленський дуже схвально відгукувався", - підкреслив він.

Рецепт успіху для зустрічі з Трампом

На думку політолога, досягти непоганої зустрічі з Трампом вдалося завдяки кільком речам.

"По-перше, добре підготовлений порядок денний, і з українського боку, нарешті, я думаю, якісно підійшли до питання. Вже в Римі було ясно, що треба провести підготовчу роботу - в цьому випадку це підготовча робота на рівні Єрмака-Рубіо (глави Офісу президента України Андрія Єрмака та державного секретаря США Марко Рубіо - ред.): з обох боків узгодити, перебрати різні дратуючі фактори, підібрати правильні слова, формулювання", - пояснив він.

Саакян нагадав, що Зеленський перед зустріччю з Трампом публічно озвучив, що в НАТО Україну зараз ніхто не візьме. Таке визнання дозволило зняти частину напруження, скоріше за все, це було прохання керівництва НАТО. Але це також "спростило життя" для Рубіо, який готував зустріч з американського боку.

"Тобто, я думаю, що тут робота пророблена якісно, і це перша частина успіху. І це потрібно масштабувати в майбутньому", - зазначив політолог.

Другим важливим моментом Саакян вважає, що зустріч відбулася за закритими дверима, без присутності так званих "команд підтримки". Це великий успіх України з огляду на те, як поводиться Трамп в різних ситуаціях.

"Бо Трамп з групою підтримки та Трамп перед софітами - це один Трамп. Трамп з закритими дверима і без групи підтримки сам на сам - це абсолютно інший Трамп. І це вже проявилося низку разів", - пояснив він.

Третій момент: Україна відмовилася від висування Трампу вимог чи ультиматумів. Натомість американському президенту запропонували рішення, які озвучили під час зустрічі. Хороший знак, що нічого з цього не було відкинуто.

Трамп - це невизначеність, і це погано

Саакян зазначає, що зараз Трамп - "це невизначеність, від якої ми залежимо". Для України це поганий сценарій, можливо навіть найгірший.

"Чим довше тримається і тягнеться ця невизначеність, тим для нас складніше. Бо навіть якщо було б "ні", я вже не кажу про "так", це було б чудово. Якщо "ні", то це можна було б використати в роботі з нашими партнерами в США. Але оскільки Трамп не говорить "ні", а вони не готові йти на загострення, то ми в ситуації, коли підвішений стан зв'язує нам руки" - пояснив політолог.

Близький Схід врятував Трампа

На думку Саакяна, Трамп зараз не буде озвучувати згоду на прохання України надати озброєння. Ескалація на Близькому Сході виграла для американського президента кілька тижнів, або навіть місяць, протягом якого він може мовчати та "тягнути гуму".

"Якби не було 12-денної ескалації на Близькому Сході, вже зараз Конгрес і Сенат ставили б питання посилення політики по Росії та підтримки України. І щось з цих двох речей, принаймні одну з них, Трампу прийшлося б зробити", - пояснив він.

Але зараз усе затьмарили події на Близькому Сході, які розвивалися стрімко та шокували світ. Трамп виставляє ситуацію, як свою перемогу - мовляв, США перемогли Іран та знищили його ядерну програму. Це створило йому деякий новий "кредит довіри" та дозволило виграти певний час.

Все в руках... Путіна?

Саакян підкреслив, що поки увага Європи та США не відійде від Близького Сходу назад до України, сподіватися на швидкі рішення не варто. Проте, є цікавий момент: зараз ситуація залежить від того, що буде робити російський диктатор Володимир Путін.

"Якщо Путін дійсно буде людиною російської культури, ну, а він - людина російської культури, то він буде діяти так, як завжди росіяни діють в таких ситуаціях. Не хочу бути "дворянкою столбовою, хочу бути владичіцею морською". "Золота рибка" - це історія про непомірну жадібність росіян, про невгамовний апетит, який приходить під час їжі, що в них немає режиму в культурі, в політиці, геополітиці насичення. Їм ніколи не буває достатньо", - пояснив політолог.

Тому, вважає Саакян, Путін буквально приречений на те, щоб "перебрати" улюблених Трампових карт. Вже зараз російський диктатор вимагає те, чого Трамп не може йому надати, як би сильно американський президент цього не хотів.

"І от саме це - непомірність вимог, бажань тощо - вона зводить нанівець всі зусилля, які докладає Росія. І саме це з високою ймовірністю стане причиною і посилення санкцій проти Росії, і збільшення збройної підтримки України. Це все в руках Путіна, як би це дивно не звучало", - резюмував Саакян.