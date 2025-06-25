Трамп пояснив, чому не може зупинити війну РФ проти України

Президент США Дональд Трамп вважає, що зупинити війну РФ проти України складно через проблеми у відносинах із російським диктатором Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським.

Як передає РБК-Україна , про це американський лідер заявив на пресконференції за підсумками саміту НАТО в Гаазі

"Війна в Україні складніша, ніж будь-хто міг уявити собі. Володимир Путін більш складна людина і, на жаль, у мене були проблеми з президентом Зеленським. І це складніше, ніж будь-яка війна", - додав президент.

Трамп зазначив, що його обіцянка завершити війну Росії проти України протягом 24 годин після інавгурації була сарказмом.

Обіцянки Трампа

Нагадаємо, Дональд Трамп обіцяв зупинити війну РФ проти України за 24 години ще під час передвиборчих перегонів у США.

Уже після його інавгурації спецпосланець президента США в Україні Кіт Келлог заявляв, що він хоче знайти рішення для миру між Україною і РФ протягом 100 днів.

Незважаючи на те, що Україна і Росія відтоді провели два раунди переговорів у Стамбулі, значного прогресу на шляху до миру поки що немає.

Під час діалогу дві воюючі країни лише домовилися про великі обміни полоненими. Останній станом на зараз раунд такого обміну відбувся 20 червня.

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