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Зеленський розкрив деталі розмови з Трампом в Гаазі

Середа 25 червня 2025 17:01
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Зеленський розкрив деталі розмови з Трампом в Гаазі Фото: Володимир Зеленський та Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський вважає, що його зустріч з президентом США Дональдом Трампом у Гаазі була змістовною.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Зеленський написав у Telegram.

За його словами, під час розмови вони "охопили всі дійсно значимі питання".

"Я дякую пану президенту, дякую Сполученим Штатам. Говорили про те, як досягти припинення вогню та справжнього миру. Говорили про те, як захистити наших людей.
Цінуємо увагу й готовність допомагати наближенню миру. Деталі - згодом", - написав Зеленський.

Зустріч Трампа та Зеленського

Раніше видання Axios з посиланням на анонімне джерело повідомило, що президент США Дональд Трамп планує зустрітися з президентом України і обговорити питання постачання озброєння.

24 червня Білий дім підтвердив, що зустріч може відбутися. Це питання обговорював держсекретар США Марко Рубіо і глава ОП Андрій Єрмак.

Детально про те, що відомо про зустріч Трампа та Зеленського - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Саміт НАТО у Гаазі

З 24 по 25 червня в Гаазі триває саміт НАТО. Зокрема має відбутися засідання Ради Україна - НАТО.

Генсек Альянсу Марк Рютте відкрив саміт, зазначивши, що це відбувається "в небезпечний момент для мільярда громадян". Основна тема - збільшення видатків на оборону, але країни-члени Альянсу також обговорять і підтримку України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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