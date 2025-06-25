Трамп про Путіна: я вважаю, що він помиляється
Російський диктатор Володимир Путін нібито хоче завершити війну проти України. Але зараз він помиляється у своїх діях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію президента США Дональда Трампа за підсумками саміту НАТО в Гаазі.
Трамп зазначив, що він не виключає, що цілі російського диктатора Володимира Путіна можуть не обмежуватися Україною.
"Я знаю одне. Він (Путін - ред.) хоче залагодити ситуацію. Він хоче вийти з цього. Для нього це безлад. Він зателефонував днями. Він запитав: "Чи можу я допомогти вам з Іраном?". Я відповів: "Ні, ти можеш допомогти мені з Росією", - вважає Трамп.
Президент похвалився, що США за останні тижні вдалося залагодити конфлікти між Індією і Пакистаном, Косово і Сербією. Також Вашингтон хоче "помирити" Конго і Руанду.
"Я вважаю його (Путіна - ред.) людиною, яка, на мою думку, була введена в оману. Я дуже здивований, чесно кажучи. Я думав, що ми легко владнаємо це питання", - додав американський лідер.
Водночас він висловив сподівання, що угоди між Україною і Росією вдасться досягти.
Посередництво Трампа
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп виступав у ролі посередника між Україною та Росією. Зокрема, він контактував як із президентом України Володимиром Зеленським, так і з російським диктатором Володимиром Путіним.
Після того, як Трампу не вдалося домогтися миру між Росією та Україною за кілька місяців після інавгурації, він, за даними ЗМІ, заявив, що Київ і Москва повинні самі знайти рішення.
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