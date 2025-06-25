Трамп про Путіна: я вважаю, що він помиляється

Російський диктатор Володимир Путін нібито хоче завершити війну проти України. Але зараз він помиляється у своїх діях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію президента США Дональда Трампа за підсумками саміту НАТО в Гаазі.

Трамп зазначив, що він не виключає, що цілі російського диктатора Володимира Путіна можуть не обмежуватися Україною.

"Я знаю одне. Він (Путін - ред.) хоче залагодити ситуацію. Він хоче вийти з цього. Для нього це безлад. Він зателефонував днями. Він запитав: "Чи можу я допомогти вам з Іраном?". Я відповів: "Ні, ти можеш допомогти мені з Росією", - вважає Трамп.

Президент похвалився, що США за останні тижні вдалося залагодити конфлікти між Індією і Пакистаном, Косово і Сербією. Також Вашингтон хоче "помирити" Конго і Руанду.

"Я вважаю його (Путіна - ред.) людиною, яка, на мою думку, була введена в оману. Я дуже здивований, чесно кажучи. Я думав, що ми легко владнаємо це питання", - додав американський лідер.

Водночас він висловив сподівання, що угоди між Україною і Росією вдасться досягти.