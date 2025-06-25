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"Побачимо, чи зможемо": Трамп не виключив надання Україні ракет для Patriot

Гаага, Середа 25 червня 2025 18:10
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"Побачимо, чи зможемо": Трамп не виключив надання Україні ракет для Patriot Фото: ЗРК Patriot відіграють важливу роль у захисті України (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Президент США Дональд Трамп не виключив, що США передадуть Україні боєприпаси до зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію американського президента за підсумками саміту НАТО в Гаазі.

"Вони (Україна - ред.) хочуть отримати ракети для Patriot. Ми подивимося. Вони нам теж потрібні, ми їх постачаємо Ізраїлю, вони дуже ефективні. Звісно, вони хочуть їх отримати. Це дуже хороше питання. Я хочу, щоб ми змогли надати їх", - підкреслив Трамп.

Коли журналістка, яка питала про ракети для Patriot, сказала американському президенту, що її чоловік служить у Збройних силах України, Трамп попросив її "передати привіт вашому чоловіку".

При цьому американський президент не уточнив, чи буде передача ракет у рамках надання військової допомоги, або продаж Україні за кошти європейських країн.

Patriot для України

Зазначимо, нещодавно президент України Володимир Зеленський повідомляв, що Україна через міністра фінансів США Скотта Бессента передала запит на системи Patriot. Мова йде не про передачу "за так": Україна готова купити як установки протиповітряної оборони, так і перехоплювачі.

У квітні Зеленський говорив, що доручив українському МЗС спробувати досягти згоди від США щодо купівлі Patriot. Тоді було відомо про бажання України придбати в США зброї на 30-50 мільярдів доларів, в тому числі до 10 систем ППО та ракет до них.

Системи ППО Patriot відіграють важливу роль у захисті України від росіян. Це єдині ЗРК, які можуть перехоплювати аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" та ефективно боротися з російською та північнокорейською "балістикою". Росіяни вже багато разів фейково "знищували" американські комплекси ППО - один із таких фейків було розвінчано кілька днів тому.

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