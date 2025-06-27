Нашли рецепт успеха: политолог объяснил, почему встреча Зеленского и Трампа прошла хорошо

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с его американским коллегой Дональдом Трампом на полях саммита НАТО в Гааге прошла удачно. Это стало возможным благодаря тому, что у Зеленского нашли своеобразный "рецепт успеха" организации встречи двух лидеров.

Саакян отметил, что вопрос предоставления Украине вооружения между двумя лидерами, скорее всего, обсуждался. Да и в целом, встреча прошла достаточно хорошо.

"Видим, что нет никаких ни скандальных хвостов информационных. И наоборот, Трамп очень одобрительно отзывался, Зеленский очень одобрительно отзывался", - подчеркнул он.

Рецепт успеха для встречи с Трампом

По мнению политолога, достичь неплохой встречи с Трампом удалось благодаря нескольким вещам.

"Во-первых, хорошо подготовленная повестка дня, и с украинской стороны, наконец, я думаю, качественно подошли к вопросу. Уже в Риме было ясно, что надо провести подготовительную работу - в этом случае это подготовительная работа на уровне Ермака-Рубио (главы Офиса президента Украины Андрея Ермака и государственного секретаря США Марко Рубио - ред.): с обеих сторон согласовать, перебрать различные раздражающие факторы, подобрать правильные слова, формулировки", - пояснил он.

Саакян напомнил, что Зеленский перед встречей с Трампом публично озвучил, что в НАТО Украину сейчас никто не возьмет. Такое признание позволило снять часть напряжения, скорее всего, это была просьба руководства НАТО. Но это также "упростило жизнь" для Рубио, который готовил встречу с американской стороны.

"То есть, я думаю, что здесь работа проделана качественно, и это первая часть успеха. И это нужно масштабировать в будущем", - отметил политолог.

Вторым важным моментом Саакян считает, что встреча состоялась за закрытыми дверями, без присутствия так называемых "команд поддержки". Это большой успех Украины, учитывая то, как ведет себя Трамп в различных ситуациях.

"Потому что Трамп с группой поддержки и Трамп перед софитами - это один Трамп. Трамп с закрытыми дверями и без группы поддержки один на один - это совершенно другой Трамп. И это уже проявилось несколько раз", - пояснил он.

Третий момент: Украина отказалась от выдвижения Трампу требований или ультиматумов. Вместо этого американскому президенту предложили решения, которые озвучили во время встречи. Хороший знак, что ничего из этого не было отвергнуто.

Трамп - это неопределенность, и это плохо

Саакян отмечает, что сейчас Трамп - "это неопределенность, от которой мы зависим". Для Украины это плохой сценарий, возможно даже худший.

"Чем дольше держится и тянется эта неопределенность, тем для нас сложнее. Потому что даже если было бы "нет", я уже не говорю о "да", это было бы замечательно. Если "нет", то это можно было бы использовать в работе с нашими партнерами в США. Но поскольку Трамп не говорит "нет", а они не готовы идти на обострение, то мы в ситуации, когда подвешенное состояние связывает нам руки", - пояснил политолог.

Ближний Восток спас Трампа

По мнению Саакяна, Трамп сейчас не будет озвучивать согласие на просьбу Украины предоставить вооружение. Эскалация на Ближнем Востоке выиграла для американского президента несколько недель, или даже месяц, в течение которого он может молчать и "тянуть резину".

"Если бы не было 12-дневной эскалации на Ближнем Востоке, уже сейчас Конгресс и Сенат ставили бы вопрос ужесточения политики по России и поддержки Украины. И что-то из этих двух вещей, по крайней мере одну из них, Трампу пришлось бы сделать", - пояснил он.

Но сейчас все затмили события на Ближнем Востоке, которые развивались стремительно и шокировали мир. Трамп выставляет ситуацию, как свою победу - мол, США победили Иран и уничтожили его ядерную программу. Это создало ему некий новый "кредит доверия" и позволило выиграть некоторое время.

Все в руках... Путина?

Саакян подчеркнул, что пока внимание Европы и США не отойдет от Ближнего Востока обратно к Украине, надеяться на быстрые решения не стоит. Однако, есть интересный момент: сейчас ситуация зависит от того, что будет делать российский диктатор Владимир Путин.

"Если Путин действительно будет человеком русской культуры, ну, а он - человек русской культуры, то он будет действовать так, как всегда русские действуют в таких ситуациях. Не хочу быть "дворянкой столбовой, хочу быть владычицей морской". "Золотая рыбка" - это история о непомерной жадности россиян, о неуемном аппетите, который приходит во время еды, что у них нет режима в культуре, в политике, геополитике насыщения. Им никогда не бывает достаточно", - пояснил политолог.

Поэтому, считает Саакян, Путин буквально обречен на то, чтобы "перебрать" любимых Трамповых карт. Уже сейчас российский диктатор требует то, чего Трамп не может ему предоставить, как бы сильно американский президент этого ни хотел.

"И вот именно это - непомерность требований, желаний и так далее - она сводит на нет все усилия, которые прилагает Россия. И именно это с высокой вероятностью станет причиной и усиления санкций против России, и увеличения вооруженной поддержки Украины. Это все в руках Путина, как бы это странно ни звучало", - резюмировал Саакян.