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"Він був дуже милим": Трамп розповів, про що сьогодні говорив із Зеленським

Середа 25 червня 2025 17:42
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"Він був дуже милим": Трамп розповів, про що сьогодні говорив із Зеленським Фото: президент США Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Президент США Дональд Трамп вважає, що президент України Володимир Зеленський під час сьогоднішньої їх зустрічі був "дуже милим".

Як повідомляє РБК-Україна, про це Трамп заявив під час своєї промови на саміті Альянсу в Гаазі.

"Я просто хотів дізнатися, як у нього справи. Насправді це було дуже приємно. Знаєте, у нас були невеликі труднощі, але іноді він був дуже милим. Думаю, він хотів би, щоб все це закінчилося. Я так думаю", - сказав Трамп.

За його словами, під час зустрічі із Зеленським він зрозумів, що той "хотів би, щоб все це закінчилося". Трамп вважає, що наразі "найвідповідніший час, щоб покласти цьому край".

"Я думаю, це дуже чудовий час, щоб припинити війну. І якщо я зможу, я поговорюю з Путіним, чи ми можемо припинити війну. Вони (українці, - ред.) сміливі люди, Зеленський відвойовує свою державу. Це дуже складна битва, яку він веде, але він дуже успішний в ній", - сказав Трамп.

Нагадаємо, незадовго до цього Зеленський розповів, що його зустріч з Трампом була змістовною. За його словами, під час розмови вони "охопили всі дійсно значимі питання".

Детально про те, що відомо про зустріч Трампа та Зеленського - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Саміт НАТО у Гаазі

З 24 по 25 червня в Гаазі триває саміт НАТО. Зокрема має відбутися засідання Ради Україна - НАТО.

Генсек Альянсу Марк Рютте відкрив саміт, зазначивши, що це відбувається "в небезпечний момент для мільярда громадян". Основна тема - збільшення видатків на оборону, але країни-члени Альянсу також обговорять і підтримку України.

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